Andrea Agnelli, procura Figc chiede 20 mesi di squalifica

(Adnkronos) – La procura della Figc ha chiesto un'inibizione di 20 mesi per Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, nel procedimento davanti al Tribunale federale e relativo alla 'manovra stipendi' varata dal club bianconero nelle stagioni condizionate dal covid. Nello stesso procedimento, la Juve ha patteggiato una sanzione pecuniaria da 780mila euro. I 20 mesi di squalifica si andrebbero ad aggiungere ai 2 anni già confermati dal collegio di Garanzia per il processo plusvalenze. La sentenza del tribunale federale è attesa in giornata. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata