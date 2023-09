Ancelotti diventa dottore, laurea all’Università di Parma

(Adnkronos) –

Carlo Ancelotti diventa dottore. Dopo campionati e coppe, l'allenatore del Real Madrid conquista anche la laurea. Ancelotti, unico tecnico nella storia del calcio ad avere vinto il titolo nei cinque principali campionati europei (con squadre del calibro di Milan, Chelsea, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Real Madrid), è anche l'unico ad avere nel suo palmares 4 Champions League, peraltro vinte due volte con due squadre diverse (Milan e Real Madrid). Ora, l'Università di Parma lo celebra con una Laurea ad honorem: mercoledì 11 ottobre alle 11 l’Ateneo conferirà all'allenatore la Laurea Magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. La proposta, formulata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è stata dapprima approvata dal Senato Accademico dell'Ateneo e quindi avallata dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Per il tecnico di Reggiolo, che dal 2024 diventerà Commissario Tecnico della Nazionale brasiliana, arriva dunque un nuovo titolo, diverso da quelli cui è abituato. "Per noi è un grande onore e una grande gioia – afferma il Rettore Paolo Andrei – e siamo davvero grati a Carlo Ancelotti di avere accettato questo nostro riconoscimento, che tra l’altro arriva da una città che per molti versi ha costituito un crocevia fondamentale per le sue due carriere: di calciatore e di allenatore. Ancelotti è un vero ambasciatore del nostro Paese e del nostro territorio nel mondo, e il fatto di aver saputo vincere in realtà così diverse tra loro lo rende un’autentica leggenda. Sarà davvero un enorme privilegio averlo tra i nostri laureati". La cerimonia si aprirà con l’intervento del Rettore Paolo Andrei. A seguire Prisco Mirandola, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, leggerà la motivazione del conferimento. La laudatio sarà pronunciata da Marco Vitale, Delegato del Rettore per lo Sport e Presidente del Comitato per lo sport universitario, e da Luigi Garlando, giornalista della “Gazzetta dello sport. Carlo Ancelotti terrà poi la sua lectio doctoralis, intitolata Il calcio: una scuola di vita. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata