Amministrative 2022: Centrodestra sì, PD forse, M5S no. Il resoconto flash delle votazioni

Vince il centrodestra a Genova, Palermo e L’Aquila, ballottaggio a Catanzaro, Parma e Verona. Sono i primi dati ufficiali relativi alle giornate di tornata elettorale appena trascorse.

Elezioni amministrative 2022

Le amministrative di giugno

Sarà bis in Abruzzo e nel capoluogo ligure, con Biondi e Bucci eletti nuovamente sindaci, mentre Lagalla in Sicilia succede ad Orlando. A Catanzaro previsioni confermate, con un testa a testa tra Fiorita e Donato che rimanda l’epilogo di altre due settimane. Stessa sorte in Emilia, nel duello tra Guerra e Vignali e in Veneto, nel confronto tra Tommasi e Sboarina.

In generale, buon risultato di Fratelli d’Italia, che nei voti di lista raccoglie un consenso maggiore rispetto alla Lega. Il partito di Giorgia Meloni, da fratello minore, sarà probabilmente atteso dall’esame di maturità, con la leader pronta ad essere probabilmente la candidata premier in occasione della prossima coalizione.

La situazione dall’altro fronte vede un Pd vincente nei voti di lista, forte degli scarsi risultati ottenuti dal Movimento 5 Stelle.

Le comunali al Sud dicono che a Taranto, il centrosinistra di Melucci corre verso la vittoria, mentre a Barletta Cannito, candidato del centrodestra è in vantaggio nei confronti della sua avversaria.

Male il referendum

Quorum non raggiunto invece per il Referendum sulla Giustizia, che registra una partecipazione ferma al 20.8%. Dati abbastanza scarsi se si considera la chiamata alle urne per le elezioni comunali. Il 54% degli italiani intende abolire la Legge Severino e, risultati alla mano, il SÌ è in vantaggio per tutti i quesiti. Un esito che, come detto, in virtù del mancato quorum non avrà valore.