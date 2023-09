Ambiente, Moretti (Ferrara Fiere): “RemTech imperdibile per chi costruisce futuro sostenibile”

(Adnkronos) – "RemTech è l’appuntamento imperdibile per coloro che si sono impegnati nel costruire un futuro sostenibile e resiliente". Così Andrea Moretti, presidente Ferrara Fiere, nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione, nella sala Nassirya del Senato, della XVII edizione di RemTech Expo, che prenderà il via il 20 settembre a FerraraExpo. "Sono tre giorni – spiega – che rappresentano un punto di sintesi di un intero anno di lavoro svolto dai più qualificati esperti del settore che hanno esperienza nel risanamento e nella rigenerazione dei territori, dai rappresentanti governativi, dagli amministratori locali e regionali che contribuiscono alla definizione di politiche e strategie per lo sviluppo sostenibile dei territori. Durante RemTech nascono tante linee guida che accompagneranno il lavoro di ciascuno di noi nei prossimi anni generando risultati sul lungo termine". "Nostro obiettivo come Fiera di Ferrara è preservare quell’ambiente prezioso e delicato che ci permette di confrontare le idee e di mettere a disposizione le proprie competenze", conclude. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

