Amazon Prime Day 2023 oggi e domani: offerte, come funziona

(Adnkronos) – Amazon Prime Day 2023 in corso. L'evento, solo per i clienti Prime, è iniziato oggi, martedì 11 luglio, e si concluderà domani, mercoledì 12. E' possibile approfittare di "due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per casa, cucina e molto altro" si legge sul sito. E' possibile prepararsi cercando le offerte per i clienti Prime e iniziare a creare la lista dei desideri per Prime Day. Con Prime si può approfittare di spedizioni veloci illimitate e senza costi aggiuntivi, film e serie TV, musica e podcast senza pubblicità, giochi e contenuti esclusivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue fotografie e tanto altro. —[email protected] (Web Info)

