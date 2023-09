Alluvione Libia, la richiesta: “Sacchi per cadaveri per scongiurare epidemia”

(Adnkronos) – I soccorritori che stanno operando a Derna, la città della Libia devastata dalle alluvioni, hanno lanciato un appello per ulteriori sacchi per i cadaveri, allo scopo di evitare le epidemie. Gli aiuti internazionali stanno lentamente iniziando a raggiungere la città portuale dopo che la tempesta Daniel ha colpito la costa settentrionale della Libia sabato notte e a causa della quale si teme che siano morte circa 20.000 persone. “Abbiamo effettivamente bisogno di squadre specializzate nel recupero dei corpi”, ha detto il sindaco di Derna, Abdulmenam al-Ghaithi. “Temo che la città venga contagiata da un’epidemia a causa del gran numero di corpi sotto le macerie e nell’acqua”. Lutfi al-Misrati, direttore della squadra di ricerca, ha detto ad Al Jazeera: “Abbiamo bisogno di sacchi per i corpi”. In precedenza, Hichem Abu Chkiouat, ministro dell’aviazione civile nell’amministrazione che governa la Libia orientale, aveva affermato che “il mare scarica costantemente decine di corpi” . Le pattuglie marittime stavano lavorando lungo la costa cercando di localizzare i corpi spiaggiati, molti dei quali vengono portati a Tobruk per essere identificati. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

