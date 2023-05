Alluvione Emilia Romagna, Meloni tra la popolazione: “Siete molto bravi” – Video

(Adnkronos) – In camicia verde, coda di cavallo, stivaloni per il fango, Giorgia Meloni spunta nell'emiliano in uno dei paesi alluvionati. Rientrata in anticipo dal G7 di Hiroshima, il premier ha voluto far sentire la sua solidarietà alle popolazioni colpite dal maltempo. In un video, postato da un utente sulla sua pagina Facebook, c'è la leader di via della Scrofa con i piedi nell'acqua che stringe la mano e porta conforto ad alcuni alluvionati. ''Ciao ragazzi, voi non credete cosa abbiamo trovato a Ghibullo…'', esordisce in diretta Alberto Albonetti, che spiega: ''Ve lo faccio vedere, il sindaco non si è fatto vedere, abbiamo trovato invece Giorgia, siamo riusciti anche a stringerle la mano…''. ''Ciao buongiorno, come ti chiami?'', saluta Meloni. ''Mi chiamo Alberto…''. ''Siete molto bravi'', dice la presidente del Consiglio.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata