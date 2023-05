Alluvione Emilia, Laura Pausini: “In ansia per la mia regione e i miei famigliari”

(Adnkronos) – "Vorrei mandare un abbraccio e tanto coraggio a tutte le persone che stanno vivendo questo disagio immenso… Vi penso e cerco di essere di aiuto nel modo più sincero possibile". A scriverlo nelle sue stories Instagram è Laura Pausini, esprimendo tutta la sua preoccupazione per il disastro che ha colpito la sua regione, l'Emilia Romagna. "Questa mattina -scrive la Pausini- mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castel bolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei familiari alcuni dei quali evacuati). A nome di tutti i cittadini delle città e paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d'aiuto anche se sono lontana. Grazie", conclude l'artista romagnola. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata