Allerta gialla a Roma: attenti a dove parcheggiate la macchina | Non mettetela qui con questo tempo

In questi giorni l’Italia sta affrontando il maltempo e le sue conseguenze. Chi ha l’auto parcheggiata per strada deve stare attento tenendo conto di dettagli essenziali

Sabato scorso a causa del forte vento sono caduti centinaia di alberi e purtroppo è morta un’anziana a Monteverde. Non a caso il sindaco Roberto Gualtieri, tenendo conto dell’allerta meteo per vento diffusa dalla protezione civile regionale, ha voluto firmare un’ordinanza.

In pratica ha stabilito la chiusura dei cimiteri fino allo scoccare della mezzanotte di martedì 28 novembre. Lo stesso discorso ha riguardato i parchi e delle strade, ovvero via di Castel Fusano, via della Villa di Plinio, via dei Pescatori e via Federico Ozaman.

Ha raccomandato ai suoi cittadini di evitare di sostare all’aperto nei luoghi più esposti al vento e con pali e cartelloni stradali. Ha anche consigliato di togliere dei balconi degli oggetti che possono cadere a causa del vento.

Da evitare anche la sosta nei parchi per evitare di imbattersi nella caduta di rami e peggio ancora di alberi dalle grandi dimensioni. È anche essenziale prestare attenzione quando si è alla guida di un’automobile andando a una velocità moderata. Se è necessario occorre fermarsi e attendere che la situazione abbia un margine di miglioramento. Ma cosa bisogna fare se si ha l’auto parcheggiata per strada? Ecco i giusti consigli.

Allerta Meteo, i consigli da seguire alla lettera

L’allerta gialla è presente in nove regioni italiane che sono alle prese con temporali e venti forti. C’è una perturbazione di origine atlantica che sto mettendo gli italiani a dura prova, soprattutto quelli che vivono in Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Alcune scuole sono state chiuse in Toscana e a Napoli e Benevento dei parchi pubblici e cimiteri non saranno aperti al pubblico per le prossime ore. Si consiglia di evitare i posti aperti, ma cosa può fare colui che è costretto a parcheggiare l’auto per strada? Delle piccole attenzioni possono fare una grande differenza.

Un garage o una tettoia resistente

Come consigliato dal sindaco di Roma è fondamentale evitare luoghi esposti al vento con pali di illuminazione pubblica e cartelloni stradali. Evitare anche le vie alberate perché c’è il rischio di caduta. Insomma stare il più lontani possibile da questi elementi.

L’ideale sarebbe ovviamente un garage o anche solo una tettoia, purché sia ricoperta di materiale resistente. Se ci si trova all’interno dell’auto nel pieno di un’alluvione è fondamentale abbassare il vetro, slacciare la cintura di sicurezza, premere il tasto che sblocca le porte. Se l’auto è già sott’acqua allora si deve sfondare il finestrino con il gomito o con un oggetto a punta.