E’ chiamato “La perla della provincia di Roma”: tra collina e lago è lo scorcio perfetto per un weekend d’inverno

La capitale italiana offre tanti luoghi paradisiaci e tra questi uno in particolare vi lascerà a bocca aperta. Ecco di quale si tratta

Roma è una delle città più celebri della storia dell’umanità. L’ex Caput mundi è una grande città cosmopolita che vanta di una storia artistica, architettonica e culturale più unica che rara. Non a caso ogni giorno le strade sono percorse da persone provenienti da ogni angolo del nostro Pianeta.

Il Foro, il Colosseo, la Basilica di San Pietro, i Musei vaticani, la Villa Borghese, il Vittoriano sono solo alcune tappe turistiche che attirano gli assetati di cultura.

Eppure il Lazio ha anche altro da offrire, lontano dal caos tipico dell’ambiente urbano. Si possono citare le meraviglie che circondano il Lago del Turano nella provincia di Rieti e la Riserva lago di Posta Fibreno nel Parco Regionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Da non dimenticare un altro lago profondo 165 metri con un paesaggio davvero incantevole. Ragion per cui si consiglia di farci un salto nel weekend ora che è arrivato l’inverno.

La storia del luogo più suggestivo della provincia di Roma

Il primo insediamento urbano risale al X secolo e con l’arrivo dei saraceni i proprietari terrieri decisero di costruire dei castelli per dare protezione ai contadini. Con la famiglia baronale Orsini è stato costruito uno divenuto poi simbolo del posto.

Nel 1480 la famiglia fece realizzare una nuova cinta muraria che ancora oggi è possibile ammirare. L’anno successivo diventò il rifugio di Papa Sisto IV che scappò dal cuore di Roma per colpa della peste. Nel 1494 fu ospite re di Francia Carlo VIII in marcia verso Napoli. Attualmente ha come stemma un destrocherio con una rosa con ornamenti floreali ai lati e una corona in cima. Molti avranno capito di quale comune si sta parlando.

Un’oasi naturale a pochi minuti da Roma

Il comune in questione è quello di Bracciano che sorge sui Monti Sabatini, nello specifico nei pressi del vulcano Sabatino da cui ha origine il lago di Bracciano. Su di esso si affacciano anche Anguillara Sabazia e Trevignano. Il territorio è diviso in quattro rioni (Bracciano nuova, Rinascente, Montebello e il Lungolago) e in fazioni (Vicarello, Pisciarelli, Vigna di Valle, Castel Giuliano e Sambuco).

Il lago rappresenta un’oasi naturale poco distante da Roma. Fa da sfondo a castelli medievali, siti archeologici, borghi ed è possibile fare delle escursioni tra le colline del parco naturale regionale di Bracciano-Martignano. Una tappa ideale per chi vuole staccare la spina dalla solita routine concedendosi qualche weekend di relax.