C’è un bosco delle meraviglie e si nasconde a Roma: ti basta prendere la macchina per perderti nella natura

La capitale romana ha tanto da offrire. Non a caso negli ultimi giorni un comune ha voluto ampliare una rete di percorsi naturalistici per gli amanti delle passeggiate. Andiamo a scoprire dove si trova quest’angolo paradisiaco

Roma è una delle città più belle e famose in assoluto. Ha un patrimonio artistico e culturale che racconta molto del suo passato e per questo ha dei monumenti che attirano le persone provenienti da ogni angolo del nostro Pianeta.

Uno dei monumenti più visitati è il Colosseo, costruito nel periodo della dinastia dei Flavi per volontà di Vespasiano, ma fu inaugurato otto anni dopo sotto il regno di Tito. In origine aveva un’altezza di 52 m e una superficie interna di circa 3.300 mq.

Per non parlare dei Musei Vaticani fondati da papa Giulio II nel XVI secolo per raccogliere le opere d’arte più geniali di sempre. Dall’epoca classica fino a quella contemporanea, non manca davvero nulla.

Tuttavia la città offre di tutto, anche luoghi paradisiaci dove si può entrare in una realtà del tutto estranea al caos che ormai caratterizza la maggior parte della nostra quotidianità.

Nei Castelli Romani si può passeggiare a stretto contatto con la natura

Non tutti sanno che nella capitale italiana c’è un bosco immerso nel verde che vale la pena visitare. Adatto per chi vuole allontanarsi per un attimo dalla vita frenetica della quotidianità.

Per coloro che vogliono entrare in contatto con la natura almeno un’oretta al giorno possono farlo prendendo l’auto con destinazione un bosco meraviglioso da poco reso adatto alle passeggiate. Attraverso un comunicato stampa è stato riferito che lo scopo è quello di “interagire e ampliare la rete di percorsi naturalistici presenti all’interno del parco dei Castelli Romani”.

Un bosco con alberi maestosi a pochi chilometri da Roma

E’ possibile fare una passeggiata nel Cerquone, selva dei Castelli Romani. Si tratta di un itinerario che permette di passeggiare tra gli alberi maestosi nel comune di Rocca Priora. Su iniziativa dell’amministrazione comunale è stato messo a punto l’itinerario e per accedere al bosco sono stati aperti 4 punti in via Tuscolana, via del Vivaro, via dell’Incitore e via Lago Regillo.

Il percorso è lungo 4 km e comprende 75 ettari. Il bosco fa parte della lista Europea dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Chi è amante del mondo della flora distinguerà sicuramente gli alberi che ci sono: dalla quercia al cerro. Inoltre sono stati installate delle strutture di legno che permettono ai passanti di poter fare dei picnic. Ovviamente non mancano dei servizi igienici e le buche pericolose sono state sistemate.