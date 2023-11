A Roma ci sono quartieri che devi assolutamente evitare: se abiti qui rischi di intossicarti la vita | La classifica su dove si vive meglio

Secondo una classifica ci sarebbero dei quartieri romani dove il tenore di vita è decisamente diverso rispetto agli altri. Andiamo a scoprire dove si vive meglio

Roma accoglie 3 milioni di abitanti che vivono ben distribuiti nelle varie zone. Per anni c’è stata la distinzione tra Roma Nord e Roma Sud per caratteristiche diverse. Secondo un pensiero comune è che Roma Nord è la parte più ricca della città con quartieri residenziali e negozi di alta moda.

Roma Sud, invece, è considerata la zona popolare con quartieri degradati popolati da sempliciotti. “Dimmi come ti vesti, mangio e ti muovi nel traffico romano e ti dirò di quale zona della capitale sei“, ecco cosa si dice a tal proposito.

Secondo gli stereotipi a Roma Nord si praticano sport come tennis, equitazione, yoga e sì è costantemente a dieta mentre a Roma Sud c’è il calcio e si è di buona forchetta.

Anche quando si va al mare, quelli di Roma Nord preferiscono comodi lettini, non toccano sabbia e mostrano outfit di moda. Gli altri sono per il telo mare, infradito e costume sgargiante. I primi preferiscono mandare i figli nelle scuole private mentre gli altri non hanno grandi pretese. A prescindere da tutto in tanti chiedono dove sia meglio vivere.

Qual è la zona dove si vive meglio?

Secondo una classifica dei redditi dei quartieri pare che al terzo posto ci sia il IX Municipio, quello dell’EUR. Ci sarebbero ben 860 euro di differenza con il reddito con il XV Municipio collocato a Roma Nord. Tuttavia ci potrebbe essere una spiegazione plausibile per questa cifra che tutto sommato incide molto sulla quotidianità delle persone che godono di un salario modesto.

Il XV Municipio è più esteso da un punto di vista da territoriale: Cesano, Labaro, Prima Porta e Olgiata ne fanno parte. Ma c’è un’area di Roma Nord che batte tutte le altre a livello di ricchezza. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Ecco quale Municipio è al primo posto della classifica

Il II Municipio (Parioli, il Flaminio, Salario, Trieste e Nomentano) è il più ricco rispetto a chi risiede nel cuore della città. Sono aree in cui vivono famiglie con cognomi secolari, evidentemente provenienti da famiglie di nobili e aristocratici che in passato percorrevano quelle strade. Secondo la classifica sarebbe al primo posto con 41.119 euro.

A seguire nella classifica abbiamo i seguenti Municipi: I, IX, XV, VIII,XII, III, XIV, VII, XIII, X, XI, IV, V, e VI. Una cosa è certa: vivere nell’eterna Caput mundi è tutta un’altra storia.