Allerta caldo in Italia, sabato bollino rosso in 9 città: c’è anche Roma

(Adnkronos) – Sabato di grande caldo sull'Italia con bollino rosso in ben 9 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Mentre sempre sabato è previsto bollino arancione in 5 città: Frosinone, Palermo, Torino, Trieste e Verona. E' quanto evidenzia il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi del Paese. Nel resto delle 13 città è bollino giallo, nessuna città sarà risparmiata dall'aumento delle temperature. Il bollino rosso indica il livello più alto di allerta per il caldo con "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche – ricorda il ministero – Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata