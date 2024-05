Allarme salute, a Roma è vietato uscire di casa: l’aria crea danni a occhi e polmoni | La sentenza è definitiva

Caos in questi ultimi giorni a Roma, c’è un problema con l’aria e gli esperti invitano alcune fasce più deboli a non uscire, per evitare problemi a occhi e polmoni. Ecco che cosa sta succedendo nella Capitale.

Prima che qualcuno possa farsi venire un attacco di panico alla sola lettura di “vietato uscire di casa”, tranquilli non stiamo parlando di future pandemie e speriamo sinceramente di non dover più sentire parlare di mascherine, lockdown, certificazioni per portare il cane a passeggiare, distanziamenti, spese al supermercato di 15 minuti e così via.

Sperando che non succeda di nuovo, possiamo cercare di dimenticare quel periodo orribile, facendo tesoro però di qualche piccolo consiglio che nella vita di tutti i giorni potrebbe aiutarci a prevenire tanti problemi per la salute, come per esempio lavarsi spesso le mani, starnutire o tossire nel fazzoletto, mantenere la distanza quando qualcuno sta male e così via.

Ad ogni modo, il discorso di cui vogliamo parlarvi oggi, “fortunatamente” è un caso sporadico e climatico, adesso tocca a Roma, ma nel corso dei mesi questa notizia l’abbiamo udita anche in altre città italiane, dipende da dove punta il vento. Ecco perché in questi giorni l’aria della Capitale è pericolosa da respirare, soprattutto per alcune categorie di persone.

Vietato uscire da casa a Roma

L’argomento inquinamento non è sicuramente una novità, ma non soltanto a Roma, ma in tutta Italia e se vogliamo dirla tutta, probabilmente in tutto il mondo. Si ok, ci saranno sicuramente alcune zone più isolate dove i livelli di smog sono decisamente minori rispetto a quelli delle grandi città, ma purtroppo l’argomento è serio.

Oltre a questa condizione già ampiamente discussa e presente ormai ovunque, possono aggiungersi anche altri problemi climatici che non dipendono dagli errori umani. Questo è per farci capire quanto la natura sarà sempre più forte del dominio dell’essere umano, anche se le persone spesso lo dimentichino.

Allarme per la tempesta del Sahara

Come dicevamo dunque, il motivo per cui da Roma fanno sapere ai propri cittadini di fare attenzione ad uscire di casa in questi giorni, è per via di quella tempesta del deserto del Sahara che con le sue polveri naturali sta invadendo la città. Basta vedere le auto parcheggiate per capire di cosa stiamo parlando.

Il problema di queste polveri è quello di far alzare i livelli di inquinamento, motivo per cui gli esperti hanno messo in guardia i cittadini, consigliando a bambini, donne in gravidanza, anziani e tutti coloro che sono cardiopatici o affetti da patologie respiratorie di uscire il meno possibile durante l’apice della tempesta o comunque di proteggersi con gli appositi dispositivi. Come rivela Alessandro Miani, presidente di Sima la Società italiana di medicina ambientale, al Messaggero: “Le polveri irritano le più alte vie respiratorie…Possono trasportare altre sostanze che si trovano in aria, sostanze di origine chimico-fisiche, tossico-nocive e anche virus…”, per questo motivo, visti anche gli aumenti di ricoveri in ospedale, sarebbe meglio prestare molta attenzione.