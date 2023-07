Al Museo di Roma in Trastevere incontri a tema astronomico nei fine settimana di luglio

Nei prossimi tre fine settimana di luglio, eccezionalmente il Museo di Roma in Trastevere (Piazza di Sant’Egidio, 1/b) ospiterà le conferenze e gli incontri a tema astronomico realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma e rivolti a tutti. Nella Sala Multimediale del museo, il sabato e la domenica, alle ore 11 e alle 17, i visitatori avranno la straordinaria opportunità di viaggiare tra stelle e pianeti, approfondire tematiche astronomiche e avventurarsi alla scoperta dell’universo e del sistema solare tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche.

Un’occasione da non perdere, offerta in un contesto inusuale e ricco di storia come il Museo di Roma in Trastevere, che in questo periodo ospita anche le due straordinarie mostre fotografiche ‘Philippe Halsman. Lampo di genio’ e ‘Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992)’. Prosegue inoltre fino al 10 settembre l’interessante esposizione artistica e documentaria ‘I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente 1929-1940’.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Sarà possibile assistere agli incontri con il biglietto d’ingresso al museo, fino a esaurimento dei posti disponibili (circa 70). Ingresso gratuito con la Mic card. Per maggiori informazioni 060608. https://www.museiincomuneroma.it – https://www.museodiromaintrastevere.it (Com/Red/Dire)

© Riproduzione riservata