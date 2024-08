Agosto il mese terrificante per chi viaggia in treno, ecco tutti i disagi

Disagi estivi sui binari: l’Odissea dei Pendolari di Agosto 2024

Agosto 2024, appena iniziato, si preannuncia come un mese di grandi difficoltà per i pendolari e i viaggiatori che scelgono il treno per i loro spostamenti. Trenitalia ha annunciato una serie di lavori infrastrutturali che, sebbene mirati a migliorare la qualità e la frequenza del servizio in futuro, causeranno significativi disagi a breve termine. Vediamo nel dettaglio quali saranno le principali problematiche che affronteranno i viaggiatori durante questo mese estivo.

Lavori infrastrutturali e interruzioni di linea

I lavori di potenziamento interesseranno diverse tratte cruciali del sistema ferroviario italiano, tra cui le linee ad alta velocità (AV) e i collegamenti transfrontalieri.

Linea AV Milano-Bologna: Dal 12 al 18 agosto, la linea sarà parzialmente interrotta, causando ritardi fino a 120 minuti. Successivamente, dal 19 al 25 agosto, i treni saranno soggetti a riduzioni di velocità. Questo influenzerà principalmente i treni Frecciarossa sulla rotta Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, con allungamenti dei tempi di percorrenza e cancellazioni. Alcuni treni Intercity e Intercity Notte saranno deviati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi.

Direttissima Firenze-Roma: Tra il 12 e il 23 agosto, la tratta Chiusi-Orvieto sarà interrotta per l’impermeabilizzazione del viadotto Paglia, mentre dal 24 al 25 agosto i treni subiranno riduzioni di velocità. Le Frecce e gli Intercity saranno soggetti a modifiche di orario, cancellazioni o deviazioni di percorso, con aumenti dei tempi di viaggio fino a 80 minuti.

Linea AV Milano-Venezia: Per la realizzazione della linea AV/AC Milano-Venezia, ci sarà un’interruzione totale nella tratta Verona-Vicenza fino al 20 agosto e rallentamenti fino al 26 agosto. Le Frecce e i servizi transfrontalieri subiranno limitazioni, cancellazioni e deviazioni di percorso, con aumenti di percorrenza significativi.

Linea Bologna-Prato: Fino all’8 settembre, la tratta Pianoro-San Benedetto sarà interrotta per lavori di adeguamento, con treni cancellati e sostituiti da bus. Anche qui sono previste rimodulazioni di orario per alcuni treni Intercity e Intercity Notte, con deviazioni via Falconara o Tirrenica Nord.

Valichi Alpini: I lavori sulle linee Milano-Domodossola e Domodossola-Iselle, in programma dal 9 al 30 agosto, comporteranno la cancellazione di tutti i collegamenti Eurocity tra Domodossola e Milano, con treni sostituiti da bus.

Impatto sui viaggiatori

I viaggiatori si troveranno a fronteggiare ritardi considerevoli, cancellazioni e deviazioni di percorso. La durata dei viaggi potrebbe aumentare notevolmente, creando disagi non solo per chi si sposta per lavoro, ma anche per i turisti.

Comunicazione e assistenza: Trenitalia ha implementato un sistema di smart caring, informando i clienti delle variazioni tramite 17.000 email e 800 SMS. Per ritardi superiori ai 60 minuti o cancellazioni, è possibile riprogrammare il viaggio o ottenere un rimborso integrale. Inoltre, è stato potenziato il servizio di assistenza nelle stazioni principali, con l’incremento del personale e delle scorte di kit/acqua.

I lavori infrastrutturali previsti per agosto 2024 sono essenziali per migliorare la rete ferroviaria italiana, ma i pendolari e i viaggiatori dovranno armarsi di pazienza. È cruciale rimanere informati tramite i canali ufficiali di Trenitalia e pianificare con attenzione gli spostamenti per minimizzare i disagi. La speranza è che questi interventi portino a un servizio più efficiente e affidabile in futuro, giustificando le difficoltà attuali.

Risorse Utili per i Viaggiatori

Sito Web Trenitalia: www.trenitalia.com

www.trenitalia.com App Trenitalia: Disponibile su iOS e Android

Disponibile su iOS e Android Numero Verde: 800 89 20 21

800 89 20 21 Desk di Assistenza nelle Stazioni Ferroviarie