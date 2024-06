Affluenza alle elezioni europee e amministrative: seggi aperti fino alle 23

Affluenza elettorale

I seggi in Italia rimarranno aperti fino alle 23 di oggi, domenica 9 giugno 2024, per la seconda delle due giornate di voto relative alle elezioni europee e amministrative. Secondo i dati ufficiali del Viminale, pubblicati sul portale “Eligendo”, l’affluenza registrata nella prima giornata di votazioni per le elezioni europee, iniziata sabato alle 15, è stata del 14,64%. In parallelo, per le elezioni comunali l’affluenza è stata del 20,63%, mentre per le regionali in Piemonte si è attestata al 17,54%.

Il contesto elettorale

Gli elettori italiani sono chiamati a eleggere 76 membri del Parlamento Europeo, oltre al consiglio e al presidente della giunta regionale in Piemonte. In contemporanea, si svolgono le elezioni amministrative annuali nelle Regioni a statuto ordinario e nelle Regioni a statuto speciale come Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Secondo gli ultimi dati del Viminale, sono oltre 51 milioni i cittadini italiani aventi diritto di voto per le elezioni europee, che corrispondono al totale degli iscritti alle liste elettorali. Le elezioni amministrative riguardano 3.698 comuni, di cui 3.520 nelle Regioni a statuto ordinario, 114 in Friuli Venezia Giulia, 27 in Sardegna e 37 in Sicilia. Sono 28 i comuni capoluogo coinvolti in queste elezioni.

Modalità di voto

Gli elettori devono recarsi ai seggi muniti di un documento di identità valido e della tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi sulla tessera, è possibile richiederne una nuova presso l’ufficio elettorale del proprio comune anche durante i giorni di votazione.

Per le elezioni europee, non è ammesso il voto disgiunto: l’elettore può votare una sola lista tracciando un segno sul simbolo prescelto. È possibile esprimere fino a tre preferenze per i candidati, purché siano di genere diverso se si indicano più di un nome, altrimenti le preferenze eccedenti la prima verranno annullate. I candidati devono appartenere alla lista votata.

Le liste dei candidati per ciascuna circoscrizione e i simboli dei partiti sono disponibili online, insieme ai fac-simile delle schede elettorali, che presentano colori differenti per ognuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

L’affluenza e l’interesse mostrati dagli elettori saranno indicatori cruciali del clima politico attuale e delle priorità degli italiani in un contesto europeo e regionale sempre più dinamico e complesso.