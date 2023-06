Aeronautica Militare, a Pratica di Mare manifestazione per centenario

(Adnkronos) – Dal 1923 fino a oggi, passando per il 1940 e il 1950, con rievocazioni d’epoca e velivoli che hanno fatto la storia della Forza Azzurra. A Pratica di Mare il centenario dell’Aeronautica Militare è una manifestazione aperta a tutti, la festa di un Paese intero che è diventato grande con una aviazione da sempre all’avanguardia e che negli anni ‘20 del secondo millennio punta sempre più in alto con la tecnologia che non conosce nuvole e limiti. A Campo 100, dove figuranti con la passione per l’Aeronautica si prestano a vestire i panni degli aviatori che furono, anche il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Luca Goretti, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata