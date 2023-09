Aereo Frecce Tricolori precipitato, Crosetto: “Attoniti per tragico incidente”

(Adnkronos) – "Il personale della Difesa ed il Ministro esprimono il più profondo cordoglio per la tragedia avvenuta nell'area di Torino Caselle". Così, in una nota, il ministro della Difesa Guido Crosetto a proposito del velivolo delle Frecce Tricolori che è precipitato e ha preso fuoco coinvolgendo un'auto su cui viaggiava una famiglia: nell'incidente è morta una bambina di cinque anni. "La notizia ci lascia attoniti ed è profondo il dolore per il tragico incidente di volo di un componente delle Frecce Tricolori il cui velivolo nel precipitare ha drammaticamente coinvolto un veicolo con a bordo una famiglia – si legge – Nell'impatto è deceduta una bambina di 5 anni mentre un altro familiare ha riportato importanti ustioni". "La Difesa esprime la propria vicinanza ai familiari consapevole che ci sono perdite incolmabili e che mai vorrebbe ricevere tali notizie e – aggiunge – nel chiudersi in un rispettoso e dovuto silenzio, ha messo a disposizione ogni risorsa e capacità per la gestione dell'emergenza e a supporto di eventuali persone coinvolte". "Apprendo con dolore la notizia della tragedia avvenuta a Torino-Caselle", dichiara il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana aggiungendo: "A nome mio personale e della Camera dei deputati, esprimo profondo cordoglio per la morte della bambina di 5 anni coinvolta nell'incidente assieme alla sua famiglia alla quale rivolgo le più sentite condoglianze e la mia vicinanza. Auguro una pronta guarigione al fratellino, ai genitori e al pilota del velivolo precipitato". "Sono profondamente addolorato per la tragedia accaduta nel torinese. Prego per la piccola di soli 5 anni che ha perso la vita a causa di un tragico incidente. Prego per la sua famiglia e per il pilota dell'Aeronautica che si è miracolosamente salvato", ha scritto sul social X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Appena appreso del tragico incidente avvenuto a Caselle dove una bambina ha perso la vita, abbiamo deciso, in segno di lutto, di annullare tutti gli eventi in programma questa sera nell’ambito della festa dell'unità di Torino", comunica una nota del Pd torinese che si stringe “alla famiglia colpita da questo assurdo incidente”. “Con profondo dolore la Regione Piemonte si stringe alla famiglia e alle persone coinvolte in questa immane tragedia”, ha commentato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha lasciato gli appuntamenti in corso per recarsi immediatamente sul posto, dove si trova insieme al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo che parla di "notizia sconcertante, che ci colpisce in maniera terribile”. Il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l'Aeronautica militare, "sgomento ed attonito per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi sull'aeroporto di Torino Caselle, si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell'incidente aereo occorso ad un velivolo delle Frecce Tricolori". "Attendiamo con speranza e fiducia aggiornamenti sulle condizioni del secondo bambino e dei genitori", dice in una nota. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

