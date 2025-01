A Roma ti fanno guardare dal BUCO gratis | Solo qui ti si apre un mondo inesplorato, i turisti restano a bocca aperta

I turisti restano a bocca aperta quando guardano all’interno del buco di una serratura famosissima nel cuore della capitale romana. Andiamo a scoprire il motivo di tanto entusiasmo.

Roma ha una storia alle spalle priva di paragoni e degna di tutto rispetto. La Caput Mundi del passato ancora oggi sa come affascinare l’umanità mostrando il proprio patrimonio artistico culturale.

La Basilica di San Pietro è una delle mete più ambite dei visitatori che provengono da ogni angolo del pianeta. Molti restano incantati anche da ciò che si può contemplare nei Musei vaticani e un esempio è la grandiosa della Cappella Sistina. Per non parlare del Colosseo, ovvero l’anfiteatro costruito durante la dinastia dei Flavi.

Una testimonianza dell’antichità che ha avuto la meglio sullo scorrere del tempo e questo è uno dei tanti motivi che spinge almeno una volta nella vita a fare file chilometriche pur di ammirarlo. All’appello non possono mancare le splendide piazze con le caratteristiche fontane, la Villa Borghese, il Vittoriano, il Pantheon e tanto altro ancora.

Tuttavia non tutti sanno dell’esistenza di una serratura speciale e unica del suo genere. Il motivo? Osservando attraverso il buco di questa serratura è possibile restare ammaliati da uno degli spettacoli più belli che Roma può offrire. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Una realtà ammirata da un’angolazione insolita

Roma non è solo arte, ma tanto altro. In primis coloro che arrivano dall’estero sono curiosi di gioire dei piaceri della tavola perché la cucina romana è una delle più apprezzate. Tra una visita turistica e l’altra si approfitta del momento del pranzo e della cena per gustare i migliori piatti.

Carbonara, la Gricia e la Cacio e pepe sono quelli più richiesti in assoluto. Del resto la tradizione si fonde alla perfezione con gusto e semplicità tipici di prodotti alimentari utilizzati. Magari dopo una bella mangiata si opta per una passeggiata ed è possibile imbattersi in un’insolita serratura.

Uno spettacolo aperto a tutti senza pagare il biglietto

Secondo quanto riportato sul sito civitavecchia.portmobility.it si sta parlando della serratura del Cancello del Priorato dei Cavalieri di Malta. Si trova sulla parte più alta del Colle Aventino tra il Giardino degli Aranci e la Villa del Priorato di Malta in zona Circo Massimo. Osservando attraverso il buco sarà possibile ammirare da una prospettiva diversa il cupolone di San Pietro.

Si dice che il tramonto sia il momento migliore. Inoltre è una zona lontana dal caos, quindi si può contemplare il magnifico paesaggio senza alcun rumore di sottofondo. Casualità? No. Nel 1765 il Cardinale Carlo Rezzonico diede l’incarico all’architetto Giovanni Battista Piranesi. Tutti hanno questa possibilità in modo assolutamente gratuito.