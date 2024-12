A Roma apre la casa di HELLO KITTY, è un evento unico al mondo | Date e orari per accedere, sembra un set fantasy

Nella Capitale italiana i più piccoli avranno modo di visitare la casa di Hello Kitty! Ecco tutte le informazioni utili che faranno fare i salti di gioia.

A Roma non manca davvero nulla, soprattutto in questo periodo dell’anno. Infatti tanti saranno i turisti che si perderanno tra le sue bellezze artistico-culturali. I più curiosi potranno partecipare ad alcuni eventi organizzati senza tralasciare alcun dettaglio.

Dall’arte culinaria orientale ai musical, dal teatro al Villaggio di Babbo Natale, dalle Mostre d’Arte alla Fiera dei libri. All’appello non manca davvero niente. Da qualche giorno poi i più piccoli non stanno nascondendo il loro entusiasmo.

Non tutti sanno che Hello Kitty è un personaggio realizzato dal designer Yuko Shimiz, il quale si è ispirato al mondo dei pupazzi con caratteristiche infantili. Ha ottenuto un grande successo al punto tale da aver incassato miliardi di dollari. Infatti riscuote da anni un grande successo e a Roma ovviamente non poteva mancare un evento dedicato proprio a questo personaggio.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it chi ama il mondo di Hello Kitty può approfittare di un’occasione che durerà fino a maggio! Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Hello Kitty ti aspetta nella Capitale italiana

Molti si chiedono perché Hello Kitty non abbia la bocca. In realtà parla con il cuore e basta questo per esprimere il suo stato d’animo. Finalmente le fan potranno avere modo di entrare nel suo mondo nella capitale italiana. Ragion per cui sarebbe opportuno organizzare un weekend, ma senza fretta perché ci sarà tempo fino all’anno prossimo.

Presso il Practibus District, nel Viale Angelico, 52 sarà possibile ammirare una delle mostre più belle dedicate a Hello Kitty. Il biglietto ha un costo che parte da 13, 90 euro ed è possibile acquistarlo anche sul sito artofplay.it. La data di inizio è stata l’8 dicembre 2024 e si concluderà il 4 maggio 2025. Dal lunedì al venerdì sarà aperto in linea massima al pubblico dalle 11:00 del mattino fino alle 20:00. Ma in che cosa consiste? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco tutte le informazioni utili sull’evento

Ci saranno 16 installazioni interattive che daranno la possibilità di immergersi in una realtà del tutto diversa dalla tua. Si potranno abbracciare tantissimi Teddy Bear Giganti e non mancheranno degli spettacoli luminosi con scene surreali. Tra fiori di ciliegio e scenari da sogno ci sarà la possibilità anche di divertirsi con un karaoke.

Al termine del percorso si potrà fare una pausa nella Hello Kitty Cafè Bar con decorazioni a tema. Sicuramente è un’esperienza che possono fare sia grandi che piccini. In questo modo si potranno trascorrere di piacevoli momenti insieme mettendo da parte la routine quotidiana. Per qualsiasi informazione basta andare sul sito menzionato prima.