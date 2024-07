4 esperienze da fare a Roma se la visiti per la prima volta

Passeggiata in via dei Fori Imperiali

Visitare la Città Eterna è sicuramente un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Camminando per le strade della capitale, infatti, è possibile vedere con i propri occhi bellezze architettoniche e storiche che affascinano tutto il mondo.

Il Colosseo, i Fori imperiali, l’Altare della patria, la Colonna traiana sono solo alcune delle innumerevoli bellezze che possono essere ammirate durante una gita a Roma. Anzi, per poter organizzare al meglio la visita, è bene fare una lista, prima di partire, avente per oggetto le esperienze da fare durante la propria permanenza a Roma.

Per non perdere tempo negli spostamenti, potrebbe essere un’ottima idea optare per un’ auto con conducente per girare a Roma in tutta tranquillità e senza dover cercare di volta in volta quale mezzo pubblico usare, un parcheggio o la strada più veloce e diretta. Con questa opzione ci si può rilassare in mezzi confortevoli, con la certezza della spesa (decisa a monte) e tra le mani di conducenti esperti.

Gettare una monetina nella fontana di Trevi

Una delle cose da fare assolutamente a Roma è visitare la fontana di Trevi, conosciuta in tutto il mondo anche grazie al film “La Dolce Vita” di Fellini. La maggior parte dei turisti oltre a scattare foto della fontana lancia anche una monetina.

Ma quale è la ragione di tale gesto? Secondo la tradizione, gettare una moneta nella Fontana di Trevi garantisce un futuro ritorno nella Città Eterna. Il rito prevede di lanciare la moneta dando le spalle alla fontana e poi voltarsi rapidamente per osservare il momento in cui la moneta tocca l’acqua per poi affondare sul fondo della suggestiva fontana.

Salire la scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna

Muoversi a bordo di un’auto con conducente Roma permette di spostarsi da una parte all’altra della città in tutta comodità. Pertanto, una volta lanciata la monetina alla fontana di Trevi è possibile dare uno sguardo veloce all’imponente scalinata di Piazza di Spagna.

Questa è un’altra tappa imperdibile per i turisti che visitano la Capitale. I gradini collegano la chiesa di Trinità dei Monti con la Fontana della Barcaccia, e offrono un connubio perfetto tra architettura e storia.

Un tempo ritrovo privilegiato per artisti e intellettuali, oggi le scale sono un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono godere della vista e dell’atmosfera unica del luogo.

Assaggiare i piatti tipici

Non si può dire di aver visitato Roma senza aver assaggiato i suoi piatti tipici, in particolare i primi, come gricia, carbonara, cacio e pepe, amatriciana, oppure un gustoso risotto alla crema di scampi.

Oltre ai primi piatti, la cucina romana offre altre prelibatezze come il baccalà fritto, croccante e saporito, e i supplì, sfiziose crocchette di riso ripiene di mozzarella filante.

Altrettanto buoni sono i carciofi alla giudia, un piatto iconico della tradizione ebraica-romana; la pinsa, un’alternativa leggera e croccante alla pizza; i saltimbocca, fettine di vitello con prosciutto e salvia.

Infine, non bisogna dimenticare i maritozzi, soffici dolci alla panna, da gustare al termine di un pasto oppure a colazione.

Visitare il Colosseo

Chiunque vada in gita a Roma, non può non fare un salto al Colosseo. La magia del principale monumento della Città Eterna va oltre il suo valore storico e architettonico, tutti i turisti che per la prima volta lo vedono non possono far altro che restare a bocca aperta di fronte a una simile bellezza. Nel caso non si abbia tempo per visitarlo, è consigliabile quantomeno passarci accanto a bordo di un’auto con conducente Roma in modo da ammirarlo dall’esterno.