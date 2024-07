Tutto quello che devi sapere sull’assicurazione casa

L’assicurazione sulla casa è uno strumento essenziale per proteggere il proprio patrimonio immobiliare e garantire la sicurezza economica in caso di eventi imprevisti. Sebbene non sia sempre obbligatoria, rappresenta una scelta prudente e lungimirante per chiunque desideri tutelare il proprio bene più prezioso, considerando che, secondo uno studio del Censis, in Italia almeno 9 milioni di persone hanno subìto un furto in casa con danni economici non indifferenti.

Cos’è l’assicurazione sulla casa?

L’assicurazione sulla casa è una polizza assicurativa che offre protezione finanziaria contro i danni o le perdite che possono colpire una proprietà residenziale e i beni al suo interno. Questa copertura può includere danni causati da incendi, furti, vandalismo, eventi atmosferici come tempeste o alluvioni, e altri incidenti imprevisti. Oltre a coprire i costi di riparazione o sostituzione degli elementi danneggiati, l’assicurazione sulla casa può includere anche la responsabilità civile, proteggendo il proprietario da eventuali richieste di risarcimento per danni causati a terzi.

Tipologie di assicurazioni Ccsa

Una buona assicurazione sulla casa presenta diverse coperture accessorie (facoltative) volti a rispondere a bisogni specifici dell’assicurato. Le principali sono l’assicurazione incendio e scoppio, la responsabilità civile per la famiglia, l’assicurazione contro i furti in casa, e l’assicurazione contro i danni da terremoto e altri fenomeni naturali.

Assicurazione incendio e scoppio

L’assicurazione contro incendio e scoppio tutela dai danni provocati da incendi parziali o totali, esplosioni di impianti domestici, fulmini, sbalzi di corrente e crolli. Tuttavia, essa non include la copertura per i danni causati intenzionalmente dall’assicurato, incidenti nucleari, inondazioni, terremoti, maremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche. Per ottenere protezione contro questi eventi, è possibile sottoscrivere coperture aggiuntive.

Responsabilità civile per la famiglia (RC Famiglia)

La polizza di responsabilità civile per la famiglia, nota anche come RC Famiglia, tutela il nucleo familiare da richieste di risarcimento per danni causati a terze persone. Questa polizza copre i danni involontariamente provocati da uno dei membri della famiglia, inclusi i figli minorenni e i collaboratori domestici. Essa protegge contro lesioni a persone, danneggiamento a cose e danni contro gli animali, accaduti durante attività relative alla casa o attività extra lavorative non pericolose.

Assicurazione contro i furti in casa

L’assicurazione contro i furti in casa protegge l’assicurato dalla sottrazione illecita di oggetti presenti nell’appartamento e dai danni materiali provocati dall’evento. Copre beni come mobili, oggetti d’arredamento, apparecchi elettronici e altri contenuti dell’abitazione. Tuttavia, non copre gioielli, denaro contante, e altri oggetti preziosi, per i quali è necessaria una polizza specifica. Questa assicurazione è consigliata a chi vive in zone ad alta incidenza di criminalità o possiede beni di valore.

Assicurazione contro terremoti e altre calamità naturali

L’assicurazione contro terremoti e altre calamità naturali copre i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e dal suo contenuto in caso di eventi come terremoti, alluvioni o inondazioni. Include la demolizione, lo sgombero, il trasporto, lo smaltimento delle macerie, il pernottamento in albergo in caso di inagibilità dell’abitazione, e la rimozione e deposito dei beni.

Altre coperture assicurative

Oltre alle polizze principali, esistono coperture aggiuntive come l’assicurazione contro i danni da fenomeno elettrico, che copre i danni da scariche elettromagnetiche, cortocircuiti e variazioni di corrente che possono danneggiare elettrodomestici e quadri elettrici. Anche in questo caso, ci sono esclusioni specifiche, come i danni senza segni di bruciature o fusioni.

Come scegliere la polizza casa giusta?

La scelta della polizza casa dipende dalle necessità specifiche del singolo e dalla tipologia di rischi a cui l’abitazione è esposta. È fondamentale valutare attentamente le coperture offerte e le esclusioni previste, e considerare l’opportunità di includere coperture aggiuntive per una protezione più completa.