25 maggio: Giornata Internazionale per i Minori Scomparsi. Perché questa data

Il 25 maggio 1979 segna una tragica svolta nella storia dei diritti civili: la scomparsa di Etan Patz, un bambino di 6 anni a New York, che ha scosso le coscienze e dato il via a un movimento globale per i minori scomparsi. Questo evento ha stimolato lo sviluppo di nuove strategie di ricerca, come l’uso delle fotografie sui cartoni del latte negli anni Ottanta, ed è il motivo per cui oggi commemoriamo la Giornata Internazionale per i Minori Scomparsi il 25 maggio.

La Polizia di Stato a difesa dei minori

Anche quest’anno, la Polizia di Stato è in prima linea con una serie di iniziative volte a sensibilizzare e proteggere i giovani, mettendo in luce l’importanza della prevenzione e della collaborazione con le forze dell’ordine. L’obiettivo è chiaro: aiutare i giovani a riconoscere situazioni di disagio e prevenire i rischi di scomparsa.

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha realizzato materiali informativi, tra cui un pieghevole e un segnalibro, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica. Questi strumenti, distribuiti nelle scuole e durante eventi pubblici, offrono preziosi consigli e informazioni sia per i ragazzi che per i genitori.

In collaborazione con la Fondazione AMBER ALERT Europe, la Polizia di Stato lancia la campagna “Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112”. Questa iniziativa fornisce indicazioni essenziali per i genitori che affrontano l’angoscia della scomparsa di un bambino, indicando chiaramente i passi da seguire in questi momenti cruciali.

La funzione della nuova App YouPol

Per agevolare il contatto diretto con le forze dell’ordine, l’APP YOUPOL è disponibile su smartphone, tablet e computer. Questa applicazione permette di inviare segnalazioni immediate alle Sale Operative delle Questure, soprattutto in casi di violenza di genere, bullismo e spaccio di droga, senza sostituire i numeri di emergenza 112 e 113.

Per le ricerche di minori scomparsi, il sito italiano Global Missing Kids, gestito dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e parte di una rete internazionale coordinata dall’ICMEC, offre risorse utili, tra cui la possibilità di inserire immagini di age progression dei minori scomparsi da lungo tempo.

Inoltre, il numero unico europeo 116000, gestito dalla Fondazione “S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS” su incarico del Ministero dell’Interno, rimane un punto di riferimento vitale per i casi di minori scomparsi.

La Giornata Internazionale per i Minori Scomparsi è un’occasione per ribadire l’impegno collettivo nella protezione dei nostri bambini e nella prevenzione delle loro scomparse. Solo attraverso la collaborazione e la consapevolezza possiamo sperare di fare la differenza.