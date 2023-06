2 giugno, Crosetto: “Murgia invita tutti all’antimilitarismo” – Video

(Adnkronos) –

Nuovo botta e risposta tra Michela Murgia e il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo la gaffe della scrittrice sarda (condivisa anche da Roberto Saviano), sul "saluto romano" alla parata del 2 giugno. Tornando sulla polemica, Murgia spiega le sue ragioni su Instagram: "Io sono antimilitarista, e non perché odio i militari ma perché cittadina di uno Stato che nella sua Costituzione ripudia esplicitamente la guerra. Se davvero crediamo che quella sia la Costituzione più bella del mondo dovremmo essere tutti antimilitaristi. Le forze armate hanno già una festa, il 4 novembre". Su twitter la replica di Crosetto: "Michela Murgia, per giustificare lo 'scivolone' di ieri spiega di essere antimilitarista da sempre e che dovremmo esserlo tutti. Per lei i militari sono regime e guerra. Cara Murgia, spiego pubblicando la Legge, quali sono i compiti delle donne e degli uomini che ha visto sfilare".

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata