1000 miglia 2023, ultimi 80 km prima dell’arrivo a Roma

(Adnkronos) – Dopo i 255 chilometri percorsi in mattinata gli equipaggi della Freccia Rossa si sono ristorati con un pranzo ai Giardini Diaz di Macerata, mentre quelli del Tribute hanno proseguito fino ad Ascoli Piceno. In compenso, I Ferraristi hanno vissuto un momento davvero speciale durante la cena di ieri sera a Rimini, quando si sono trovati in Hotel in compagnia del mito del Rock italiano Vasco Rossi. Reduce dal concerto dell’altro ieri a Bologna, il rocker di Zocca si è avvicinato al team e ai piloti incuriosito dalla presenza delle vetture di Maranello, chiedendo notizie sull’andamento dell’evento. Tornando alla gara, ulteriori attività sportive aspettano i concorrenti in territorio marchigiano: 7 Prove nel territorio di Corridonia, un Controllo Timbro a Fermo e un altro blocco di Prove Cronometrate nella frazione di Montotto. Il tempo oggi non sta assistendo driver e copiloti che, dopo una mattinata dal clima mite, stanno affrontando questa lunga tappa sotto la pioggia battente. La classifica parziale, aggiornata alle Prove Cronometrate di Montotto, vede Andrea Vesco e Fabio Salvinelli in testa davanti a Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, con Alberto Aliverti e Stefano Valente sul terzo gradino del podio. Andrea Milesi e Giordano Mozzi sono al primo posto del Ferrari Tribute con la loro F8 Spider e Paolo Piva e Matteo Ferraglio guidano la 1000 Miglia Green con una Tesla Model Y. Controllo Timbro in ingresso ad Ascoli Piceno per le auto storiche e pranzo fra gli archi cinquecenteschi del Chiostro Maggiore di San Francesco, accanto all’omonima Basilica, per gli equipaggi del Ferrari Tribute. Dopo il Controllo Orario delle 18:30 a Rieti, il convoglio ripartirà in direzione della Capitale, dove sarà Villa Borghese a ospitare l’ultimo Controllo Orario di giornata prima della passerella finale in via Veneto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

