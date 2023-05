Zelensky in Vaticano, Papa: “Grazie per questa visita”

(Adnkronos) – "La ringrazio per questa visita". Il Papa, appoggiato a un bastone, ha accolto con queste parole il presidente ucraino Zelensky prima di iniziare il faccia a faccia nell'Auletta Paolo VI. All'ingresso, la stretta di mano e Zelensky, portandosi la mano al cuore, ha detto al Pontefice 'great honour'. Quindi Zelensky si è seduto alla scrivania prima del Pontefice. Dopo l'incontro il premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il presidente ucraino si è recato in Vaticano entrando in Aula Paolo VI alle 16.10. In felpa militare col simbolo del tridente sull'avambraccio, è stato accolto davanti all'ingresso da padre Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia. Il Papa ha donato al presidente ucraino una scultura che raffigura un ulivo. A sua volta, Zelensky ha omaggiato il Pontefice con una icona della Madonna sui resti di un giubbotto anti-proiettile squarciato da proiettili. In Aula Paolo VI è arrivato anche l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrji Yurash. Dopo il faccia a faccia con il Papa, durato 40 minuti, Zelensky avrà colloqui con la segreteria di Stato che sarà guidata da mons. Paul Richard Gallagher poiché il segretario di Stato card. Pietro Parolin si trova a Lisbona. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

