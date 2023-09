Zelensky all’Onu: “Russia colpevole di genocidio”

(Adnkronos) –

La Russia sta commettendo "un genocidio" e usa il cibo come un'arma nella guerra contro l'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky interviene all'Assemblea generale dell'Onu oggi, 19 settembre 2023. Il leader di Kiev prende la parola nel Palazzo di Vetro con un intervento ovviamente dedicato al conflitto iniziato oltre 18 mesi fa. "Noi conosciamo i nomi di decine di migliaia di bambini ed abbiamo prove di centinaia di altri rapiti dalla Russia nei territori occupati e poi deportati", dice Zelensky ricordando che "la corte penale internazionale ha emesso ordini di arresto per questi crimini". "Noi stiamo cercando di riportare questi bambini a casa, ma il tempo passa e cosa succederà di loro?", aggiunge, spiegando che a questi bambini deportati in Russia verrà insegnato ad odiare l'Ucraina e tutti i loro legami con le famiglie verranno spezzati. "Questo è chiaramente un genocidio". Per Zelensky, "è chiaro il tentativo della Russia di usare la mancanza di cibo sul mercato globale per ottenere in cambio il riconoscimento di alcuni, se non tutti, i territori occupati". Il presidente ucraino accusa la Russia di usare nella sua guerra di aggressione non solo le armi, ma di "trasformare molte altre cose in armi", come il cibo e l'energia. "La Russia sta usando i prezzi alimentari come un'arma", dice, affermando che l'Ucraina, dopo il blocco dell'accordo sul grano, sta lavorando per stabilire altre rotte e corridoi anche terrestri per esportare i propri prodotti alimentari. "Sostenete le nostre iniziative", aggiunge Zelensky rivolgendosi alla platea. Capitolo nucleare: "La Russia sta usando l'energia nucleare come un'arma. Non solo sta diffondendo le sue tecnologie inaffidabili per la costruzione di centrali nucleari, ma ha anche sta trasformando gli impianti nucleari di altri Paesi in bombe sporche", dice, con un riferimento alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dai russi. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata