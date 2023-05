Zelensky a Roma, il programma della visita

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato oggi a Roma. Il programma della visita prevede l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Zelensky si recherà quindi a Palazzo Chigi dove avrà un colloquio con la premier Giorgia Meloni. Dopo le 14 le comunicazioni alla stampa, con oltre 30 giornalisti accreditati per la sala dei Galeoni e con la Cnn che dovrebbe seguire in diretta l'evento. Poi, a quanto si apprende da fonti vaticane, Zelensky incontrerà il Papa in Vaticano nel pomeriggio, dopo le 15. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

