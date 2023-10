X Factor 2023, al via oggi i bootcamp con la nuova formula: cosa cambia

(Adnkronos) – Chiusa la fase delle Audition, a X Factor 2023 è tempo di Bootcamp. Oggi 5 ottobre, inizia dunque ufficialmente la gara con i concorrenti alle prese con le sedie e i temuti switch. In questa edizione cambia però il meccanismo di selezione: per la prima volta infatti ogni giudice compone personalmente la propria squadra. Per i 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, è dunque arrivato il momento di costruire la propria squadra. Ognuno di loro ha a disposizione solo 5 sedie dove far sedere i concorrenti scelti, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, i temutissimi 'switch'. Ma quest'anno c'è una novità essenziale, che anticiperà di fatto l’inizio delle strategie dei giudici. Infatti, per la prima volta nella storia di X Factor, i quattro sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permetterà loro di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band. I giudici rivedranno i volti dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta, una scelta dettata completamente dal caso e che passerà dalle mani di Francesca Michielin. Dopodiché si accenderanno i microfoni e gli aspiranti protagonisti torneranno a cantare nei primi due Bootcamp di quest’anno: i primi due giudici a riascoltare i 12 concorrenti scelti saranno Fedez e Dargen D’Amico, mentre per Ambra e per Morgan la scelta è rinviata a giovedì 12 ottobre. X Factor 2023 va in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su Now in prima serata ed è disponibile sempre on demand su Sky Go. Ma è possibile guardarlo anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

