Wimbledon, Alcaraz-Djokovic come Nadal-Federer: il punto finale – Video

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz come Rafa Nadal a Wimbledon. Lo spagnolo, 20 anni, batte Novak Djokovic e trionfa per la prima volta nello Slam londinese. Il punto che chiude la finale 2023, dopo quasi 5 ore di battaglia, ricorda da vicino il punto che nel 2008 consegnò a Nadal la vittoria, la prima per il mancino di Mallorca, nella finale contro Roger Federer. Uno spagnolo al servizio, una risposta corta, la traiettoria incrociata e l'errore decisivo. Un passaggio di testimone virtuale tra i due big spagnoli, suggellato anche dal messaggio che Nadal invia al connazionale su Twitter. "Congratulazioni, Carlos. Ci hai dato una gioia immensa oggi e sono sicuro che anche il nostro pioniere del tennis spagnolo, Manolo Santana, ha tifato ovunque si trovasse". —[email protected] (Web Info)

