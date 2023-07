Wimbledon 2023, Kyrgios: “Solo Berrettini può battere Djokovic”

(Adnkronos) – “Solo Berrettini può fermare Djokovic”. Parola di Nick Kyrgios. A Wimbledon 2023, dice l’australiano che ha saltato il torneo per un problema al polso, solo Matteo Berrettini può impensierire Novak Djokovic. Il serbo, numero 2 del tabellone e campione in carica, nella finale di un anno fa ha battuto proprio Kyrgios. In quella di 2 anni fa, invece, ha sconfitto Berrettini. “Credo che l’unica persona che in questo momento possa battere Novak o creargli problemi sull’erba sia Berrettini. Sull’erba c’è bisogno di un servizio-bomba per alcuni punti ‘gratis’. Altrimenti sono guai”. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata