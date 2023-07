Wimbledon 2023, Berrettini-Sonego: derby tra amici al primo turno

(Adnkronos) – Matteo Berrettini contro Lorenzo Sonego, derby azzurro tra amici nel primo turno del singolare maschile di Wimbledon 2023. Berrettini, finalista 2 anni fa, cerca la scintilla per archiviare un periodo grigio, condizionato dal lungo stop per problemi fisici. "Lo spirito è buono, nonostante sia un anno maledetto. Wimbledon mi mette allegria per quanto ho vissuto. Nonostante non mi senta al 100%, volevo essere qui e sono felice. Arrivo a Wimbledon senza aspettative, ma la voglia c'è", dice il romano a Sky Sport. "Lorenzo il mio miglior amico, sono orgoglioso del cammino che abbiamo fatto. Sarà un match difficile", aggiunge. "Incontrarci al primo turno è una sfortuna, mi dispiace giocare contro di lui. Nella sua carriera è sempre riuscito a tornare al top in poco tempo, ha dimostrato che riesce a risollevarsi ogni volta. Quando entrerò in campo non lo vedrò più come un amico, ma come un avversario e dovrò metterlo in difficoltà", dice Sonego. —[email protected] (Web Info)

