William passa in rassegna le truppe, soldati svengono per il caldo – Video

(Adnkronos) – Il principe William passa in rassegna le truppe e diversi soldati britannici sono stati sopraffatti dal caldo durante la parata militare nota come 'Colonel's Review'. L'erede al trono, come prevede il protocollo, ha passato in rassegna oltre 1.400 soldati della Household Division e della King's Troop Royal Horse Artillery in vista del Trooping the Colours, la cerimonia che si tiene il secondo sabato di giugno presso la Horse Guards Parade di St James's Park. Almeno tre di loro, con indosso il 'berrettone' di 45 centimetri e le uniformi di lana – mentre il termometro segnava oltre 30 gradi – hanno perso i sensi durante la parata. William ha poi ringraziato i militari su Twitter: "Un grande ringraziamento a tutti i soldati che hanno preso parte alla Colonel's Review questa mattina nel caldo. Condizioni difficili, ma avete fatto davvero un ottimo lavoro".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata