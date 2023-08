Whatsapp, nuove funzioni per le videochiamate: ecco quali

(Adnkronos) – Su Whatsapp arrivano nuove funzioni per le videochiamate. Ad annunciarle è il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. "Stiamo introducendo la possibilità di condividere il tuo schermo durante una videochiamata su Whatsapp", dice, spiegando in una nota che – che si tratti di condividere documenti di lavoro, riguardare delle foto insieme alla propria famiglia, pianificare una vacanza, fare shopping online con gli amici, o semplicemente aiutare i nonni con la tecnologia -, la condivisione dello schermo permetterà di mostrare in diretta il proprio schermo durante una videochiamata. Si potrà avviare la condivisione cliccando sull'icona "Condividi" e scegliendo se condividere solo un'applicazione specifica o l'intero schermo. Inoltre, si potranno effettuare le videochiamate anche in modalità orizzontale, ottenendo così un'esperienza di visualizzazione e condivisione più ampia e immersiva sul telefono. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

