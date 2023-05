WhatsApp, arriva l’opzione per modificare i messaggi

(Adnkronos) – Ancora una novità da WhatsApp. Da oggi sarà infatti possibile modificare i messaggi anche dopo averli spediti. Ad annunciare la nuova funzione sono il numero uno di Meta Mark Zuckerberg e la stessa applicazione che, pur non entrando nei dettagli, ha postato un video sul profilo Facebook ufficiale con una breve introduzione dell'importante aggiornamento. Dopo la funzione Chat Lock, ecco quindi a stretto giro una nuova feature da parte dell'app di messaggistica. Ma come funziona? In modo estremamente semplice: per modificare un messaggio basterà soltanto premere sul testo finché non apparirà una lista di azioni. A quel punto andrà selezionata l'opzione 'modifica' e il testo si riaprirà nuovamente per essere editato. Attenzione, però: il tempo massimo per poter modificare un messaggio sarà di 15 minuti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

