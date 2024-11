Weekend Meteo a Roma e nel Lazio: temporali e schiarite poi torna il sole

La giornata di venerdì 22 novembre si presenta con una dinamica tipicamente autunnale a Roma e nel Lazio, alternando rovesci temporaleschi e schiarite.

Venerdì 22 novembre: temporali mattutini e venti sostenuti

Il meteo promette fenomeni intensi al mattino, seguiti da una graduale pulizia del cielo nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature oscilleranno tra una minima di 9°C, registrata in tarda serata, e una massima di 18°C, prevista intorno alle ore 13.

L’elemento chiave della giornata sarà il vento, con raffiche forti provenienti da Ovest-Sud-Ovest al mattino (intensità di circa 41 km/h) e da Ovest-Nord-Ovest nel pomeriggio, quando raggiungeranno picchi di 44 km/h. In serata, l’intensità diminuirà leggermente, stabilizzandosi sui 34 km/h da Nord-Nord-Ovest.

Per chi guarda alle alture: lo zero termico scenderà fino a 1.390 metri alle ore 23, e la quota neve si attesterà a 1.910 metri alle 11. L’intensità solare sarà moderata, con un picco UV di 2.4 alle ore 12.

Sabato 23 Novembre: giornata di sole e temperature in calo

Sabato, Roma e il Lazio godranno di ampio soleggiamento, ma le temperature subiranno un deciso calo. La minima toccherà i 4°C alle prime ore del mattino, mentre la massima sarà di 13°C nel primo pomeriggio, registrata alle ore 15. Un netto contrasto rispetto ai 18°C del venerdì

I venti, meno intensi rispetto al giorno precedente, soffieranno da Nord-Nord-Est al mattino con una velocità di circa 14 km/h, indebolendosi nel corso della giornata: nel pomeriggio saranno deboli da Nord-Nord-Est (10 km/h), mentre in serata vireranno verso Est-Sud-Est con un’intensità di circa 9 km/h. L’intensità solare, lievemente superiore a venerdì, raggiungerà un valore UV di 2.6 alle ore 12.

Domenica 24 Novembre: qualche nube leggera

Domenica sarà una giornata tranquilla, caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature, leggermente più miti, oscilleranno tra una minima di 7°C alle prime ore del mattino e una massima di 15°C, registrata intorno alle ore 14.

I venti, di intensità moderata, soffieranno da Est-Sud-Est al mattino (14 km/h) e da Sud-Est nel pomeriggio e in serata, raggiungendo i 17 km/h. Anche in questa giornata l’intensità solare sarà moderata, con un valore UV massimo di 2.4 alle ore 12.

Consigli per il Weekend

Venerdì : Prestare attenzione ai rovesci mattutini e ai venti forti. Chi viaggia in zone collinari o montuose tenga conto delle possibili precipitazioni e dello zero termico basso.

: Prestare attenzione ai rovesci mattutini e ai venti forti. Chi viaggia in zone collinari o montuose tenga conto delle possibili precipitazioni e dello zero termico basso. Sabato : Una giornata ideale per attività all’aperto, ma con abbigliamento adeguato per le temperature più fresche. Perfetta per passeggiate e escursioni, approfittando dell’ampio soleggiamento.

: Una giornata ideale per attività all’aperto, ma con abbigliamento adeguato per le temperature più fresche. Perfetta per passeggiate e escursioni, approfittando dell’ampio soleggiamento. Domenica: Cielo sereno e temperature miti offrono l’opportunità di godere della natura o di esplorare la città senza preoccupazioni meteorologiche.

Questo fine settimana, Roma e il Lazio offriranno un mix di eventi meteorologici, con il ritorno del sole che renderà il sabato e la domenica ideali per pianificare attività all’aperto dopo un venerdì instabile.