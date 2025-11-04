Voli da Roma, novembre costa meno di un caffè al bar | Con 15€ giri tutta l’Europa con l’offerta autunno travel

A novembre si fa il colpo grosso se riesci ad accaparrarti questa incredibile offerta. Il mondo del viaggio è cambiato.

Sembra ieri che si parlava di ombrelloni e spiagge affollate, e invece siamo già a un passo dal Natale. Le vacanze estive sono ormai un ricordo lontano, ma i più organizzati stanno già pensando al prossimo break. Il ponte di Ognissanti, che segna l’inizio del periodo autunnale, è l’occasione perfetta per una mini fuga tra capitali europee.

Novembre, con le sue giornate più corte e l’atmosfera da prefestività, è diventato il mese ideale per chi vuole viaggiare spendendo poco e respirare già un’aria natalizia, tra mercatini e luminarie che cominciano ad accendersi. Il ritorno ai viaggi brevi è ormai una tendenza consolidata.

Le persone cercano sempre più esperienze mordi e fuggi, weekend low-cost o city break per staccare la spina senza dover chiedere ferie lunghe. Le compagnie aeree lo sanno bene e, come ogni anno, puntano su novembre per lanciare le loro migliori offerte prima dell’assalto natalizio. Ma niente a che vedere con le nuove offerte 2025.

Voli low cost

Negli ultimi mesi, il costo dei voli e dei servizi aggiuntivi è salito vertiginosamente. Ryanair, leader dei voli low-cost, ha tolto progressivamente molti benefit inclusi nel prezzo del biglietto: dal bagaglio a mano gratuito al check-in anticipato, ogni extra si paga a parte. Una strategia che permette di mantenere bassi i costi base, ma che spesso raddoppia la spesa finale per chi non viaggia con un semplice zaino.

A questo si aggiunge l’aumento generale dei costi: carburante, tasse aeroportuali, tariffe di prenotazione. Tutto pesa di più, e organizzare un weekend in Europa oggi richiede più attenzione e velocità, perché le offerte spariscono in un lampo. Tuttavia, chi resta connesso e si muove d’anticipo può ancora approfittare di occasioni irripetibili.

Voli a 15 euro

Ed è proprio da Roma che arrivano le sorprese migliori. Ryanair ha lanciato le sue Autumn Travel Fast Deals, con voli a partire da 15 euro. Da Fiumicino si può volare a La Valletta, Malta, con la stessa cifra di un cappuccino e una brioche. Per chi vuole spingersi un po’ più in là, Londra è disponibile a 16 euro da Ciampino, il 12 novembre, mentre Siviglia e Barcellona si raggiungono con 19 e 20 euro. Le Asturie e Valencia, invece, sono in offerta a 17 euro.

E se sei indeciso, sappi che c’è anche Manchester a 25 euro, sempre in partenza da Roma. Promozioni veloci, tariffe lampo, e la promessa di un autunno che profuma già di vacanza: l’occasione perfetta per girare l’Europa spendendo meno di un caffè al bar.