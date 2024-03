Vivere con 2 euro al giorno, questa coppia italiana ha avuto un’idea geniale: ora puoi farlo anche tu

Vuoi vivere spendendo soli 2 euro al giorno? Copia l’idea di questa coppia italiana. Non te ne pentirai!

Parliamoci molto chiaramente. Ora come ora, con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese, non c’è di certo da dormire sonni tranquilli la notte su comodi e soffici guanciali. Del resto la crisi, sia sociale che economica, è davvero fortissima e non accenna, nemmeno minimamente a diminuire. Perlomeno non a stretto giro,

E che dire dei rincari? Possiamo affermare indubbiamente che sono stati, e sono tuttora, elevatissimi. Hanno toccato in profondità tutti quanti i settori, compreso quello alimentare. E la cosa più grave è che quest’ultimo è assolutamente fondamentale per la nostra sopravvivenza. Del resto, si sa, bisogna necessariamente mangiare per poter campare.

Ergo, tutti quanti, volenti o nolenti, dobbiamo compiere la classica spesa settimanale. Puntiamo maggiormente ai discount con il preciso scopo di spendere meno soldini e poter portare a casa tutto ciò che abbiamo appuntato in precedenza sulla lista. E poi c’è chi, come una coppia italiana, ha deciso di muoversi diversamente in tale direzione.

Vivere con 2 euro al giorno, non è un’utopia, fai come questa coppia

Difatti per la loro alimentazione non vanno praticamente mai in negozio. Ovviamente per certi acquisti dovranno comunque fare questa scelta, dal momento che non tutto quanto si può produrre in casa o trovare in Natura. In ogni caso loro non sono grandi consumatori di carne e pertanto anche in questa maniera possono risparmiare un sacco di soldi.

A quanto pare non amano nemmeno il pesce. Dunque di che cosa ci cibano? Di ottima frutta e verdura fresca, alimenti che tra l’altro non devono mai e poi mai mancare nella nostra alimentazione quotidiana per il nostro benessere psicofisico, che la donna, casalinga di professione, coltiva personalmente nel suo orto di casa.

Fanno tutto in casa

Per il resto, sempre a livello di alimentazione, si affidano a un piccolo allevamento. E i detersivi e i saponi per la pulizia della casa e l’igiene personale? A quanto pare è fatto tutto in casa. Le bollette, altro tasto dolente, sono più basse grazie alla presenza di pannelli solari. Tuttavia se questa coppia della provincia di Mantova riesce davvero a risparmiare è anche perché ha una casa di proprietà.

Indubbiamente il fatto di non dover pagare un canone di affitto o un mutuo è di grande aiuto. Fatto sta che ora come ora Silvia Savoldi e Roberto Belli, lo ribadiamo, lei casalinga e lui operaio a chiamata, riescono oggi a vivere, dati alla mano, con soli 2 euro al giorno grazie alle loro geniali idee.