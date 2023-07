Violenza sessuale figlio La Russa, il legale: “Consegnato subito cellulare e sim”

(Adnkronos) – "Posso tranquillamente confermare che Leonardo La Russa alla richiesta di esibire e consegnare il cellulare, benché detenuto in quel momento dalla mamma, si è attivato per poterlo consegnare immediatamente alla mia presenza. Ha consegnato contemporaneamente sia il cellulare che la Sim in esso contenuta". Lo dice l'avvocato Adriano Bazzoni, difensore del figlio di Ignazio La Russa, Leonardo La Russa indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un’ex compagna di liceo. "Di sicuro la collaborazione del ragazzo e della famiglia è stata totale ed esplicitamente apprezzata. È scelta dei pm in questo come in ogni altro caso – sottolinea l'avvocato – invece decidere cosa acquisire". —[email protected] (Web Info)

