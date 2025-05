Viaggi in piedi in aereo, la novità di Ryanair per far pagare poco i biglietti: ecco come sono i posti e quanto costano | Adesso voli dove vuoi

E’ in arrivo la nuova frontiera dei voli appartenenti alle compagnie low-cost: ecco come si viaggerà da qui in avanti.

Quando si prende un aereo, la prima cosa alla quale si pensa è di poter trascorrere il tempo seduti comodamente nel posticino che si è scelto di prenotare. Ma nel prossimo futuro le cose potrebbero cambiare, in meglio o in peggio. L’ultima parola spetterà infatti ai viaggiatori.

Alcune delle compagnie low-cost, inclusa la Ryanair starebbe riprogettando il design interno degli aerei, in modo tale da incrementare il numero di passeggeri e al tempo stesso ridurre il costo del biglietto. Queste premesse sono alquanto allettanti, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: come hanno intenzione di raggiungere tali obiettivi?

Non solo negli ultimi anni si è assistito ad un notevole rincaro di beni e servizi, ma coloro che sono saliti almeno una volta su un aereo, sanno benissimo che gli spazi sono già molto ristretti. A questo proposito, diverse compagnie affermano di aver trovato la soluzione ideale: l’introduzione dei sedili verticali.

Arrivano i sedili verticali in aereo: come funzionano

I sedili verticali sono stati pensati per dimezzare i costi dei biglietti e aggiungere posti in aereo. Ma come funzionano esattamente? In poche parole consisterebbero in delle semplici cinghie da allacciare per rimanere in piedi combinate a delle maniglie da afferrare nel corso del viaggio.

Una visione a dir poco surreale, ma in futuro potrebbe materializzarsi. Tuttavia, è corretto sottolineare che le varie normative stringenti attualmente in vigore, così come i possibili rischi per la salute, non hanno ancora permesso l’avvio del progetto.

Il caro prezzo da pagare

Il progetto pensato da una serie di compagnie aeree di fama mondiale sembra voler trasformare un mezzo abituato a viaggiare a migliaia di metri di altezza in in una vera e propria metropolitana volante, caratterizzata da intere file di persone che rimangono in posizione eretta sorreggendosi in una delle numerose maniglie che penzolano dal soffitto.

Questa trovata però potrebbe comportare non pochi rischi, soprattutto per l’incolumità di tutti coloro che si trovano all’interno dell’aereo. Basti pensare alle eventuali turbolenze che si presentano nel corso del volo, oppure al momento del decollo e dell’atterraggio. Per non parlare della logistica nelle evacuazioni di emergenza. Inoltre rimanere in piedi per ore intere mette in grande pericolo le persone, soprattutto se presentano qualche fragilità, causando gonfiore, stanchezza e problemi circolatori. Detto ciò, chissà se nei prossimi anni i posti verticali prenderanno effetto? Una cosa è certa, lo scopriremo molto presto.