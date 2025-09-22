Vestiti ristretti in lavatrice, con questo trucco tornano alla taglia originale | Bastano 10 minuti

Non vuoi rinunciare al capo d’abbigliamento, però non sai come fare? Un’esperta ha svelato il segreto che pochi conoscono.

Chi è alle prese con le faccende domestiche cerca sempre dei consigli utili sul web. Molti, per esempio, non sanno che il bicarbonato di sodio può essere utilizzato in molte attività domestiche. Può essere usato per eliminare i cattivi odori nel frigorifero e nelle scarpiere, per pulire frutta e verdura, per sgrassare la lavastoviglie e la pelle a mo’ di scrub.

Anche l’aceto aiuta le casalinghe perché pulisce, sgrassa le superfici, le igienizza, elimina gli odori. Stesso discorso per quanto riguarda il forno e i piani di lavoro ed è un ottimo ammorbidente da usare in lavatrice. A tal proposito non si può non parlare della noia che molti italiani affrontano stando alle prese con il bucato.

La lavatrice rientra nella categoria dei “grandi elettrodomestici” con il frigorifero, il condizionatore e la lavastoviglie ed è fondamentale per la quotidianità di tutti noi. Infatti è impensabile vivere in una casa senza poterne usufruire. Infatti se ne vendono oltre 2 milioni ogni anno!

Essa viene scelta in base a delle caratteristiche specifiche: lo spazio è disponibile, la capacità del cestello, la classe energetica per efficienza, la modalità silenziosa e risparmio energetico, il numero di giri della centrifuga e le funzioni smart o programmi specifici per i tessuti. A prescindere da questi dettagli, in tanti cercando sempre di ottenere un bucato impeccabile. Non ci crederai, ma è possibile con un piccolo trucchetto rimediare a degli errori.

Capi danneggiati con un lavaggio sbagliato? Si può rimediare

Sul sito tech.everyeye.it è stato riportato che qualcuno ha avuto la sfortuna di avere dei capi danneggiati in seguito a un lavaggio errato. Nisa Salim, esperta della materia, sostiene che un capo può essere recuperato, ma non tornerà mai integro del tutto soprattutto se si restringe.

Secondo il suo parere si può recuperare parte della taglia persa, rendendo i vestiti di nuovo indossabili. A questo punto i più curiosi vogliono sapere come possono evitare di togliere dall’armadio un capo, a maggior ragione se rientra tra quelli preferiti del guardaroba.

Semplici, ma importanti passaggi da seguire con cura

“Immergere delicatamente il capo in acqua tiepida mescolata con balsamo o shampoo per bambini. Poi, si deve prendere delicatamente il tessuto per riportarlo alla sua forma originale e asciugarlo in piano o con una leggera tensione, ad esempio appenderlo a uno stendino”, ecco il trucco svelato.

Il balsamo contiene delle sostanze in grado di ridurre la tensione superficiale tra un liquido e un’altra sostanza. Si lega alla fibra del capo d’abbigliamento come una calamita, lasciandolo liscio e scivoloso. In questo modo sarà più incline ad essere allungato tirandolo delicatamente.