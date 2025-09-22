Vacanze finite, adesso devi smaltire: perdi 4 kg in una settimana | Il percorso detox che brucia i chili accumulati in pochi giorni

Con questa dieta puoi perdere in poco tempo dei chili! Un buon rimedio per chi vuole eliminare i sensi di colpa in meno di 15 giorni.

Nonostante settembre sia arrivato, c’è sempre qualcuno che approfitta delle ultime giornate di mare per indossare il costume e andare in spiaggia. C’è chi lo fa con una certa fierezza, dato che durante l’anno si è impegnato costantemente con alimentazione e attività fisica e chi non nasconde l’imbarazzo.

Molti decidono di rimediare ai propri sgarri iscrivendosi qualche mese prima dell’arrivo dell’estate, ma non si ottengono i risultati desiderati perché è la costanza la chiave del tutto. Dato che non si vive bene con l’immagine che si vede riflessa allo specchio, inevitabilmente si corre ai ripari.

Settembre è il mese del vero inizio, dove tutto ciò che è stato rimandato viene ripreso e ovviamente si agisce di conseguenza. Chi ha dei chili di troppo sicuramente si rivolgerà a qualche personal trainer e a un nutrizionista di fiducia. Quest’ultimo proporrà una dieta adatta, ma una in particolare sta riscuotendo successo.

Anche se ci sono tante diete proposte sul web, sarebbe opportuno rivolgersi a un esperto perché saprà cosa consigliarti e così otterrai dei benefici da un punto di vista fisico e mentale. Giocano un ruolo fondamentale i piaceri della tavola che soddisfano le papille gustative, però poi subentrano i sensi di colpa.

Ecco la dieta che può fare al caso tuo dopo l’estate

Secondo quanto riportato sul sito forloinnutrizionista.it c’è una dieta ottima per depurare l’organismo. Si tratta di una dieta con un regime alimentare temporaneo e ipocalorico che mira anche a promuovere un senso di leggerezza e a migliorare la digestione.

In che modo si agisce? Eliminando cibi processati, sostanze infiammatorie e zuccheri. Si mangiano principalmente frutta, verdura, legumi, proteine magre, cereali integrali e si deve bere tanta acqua. Stiamo parlando della dieta detox.

Colazione, spuntini, pranzo e cena

La colazione è a base di cereali integrali, latte o yogurt accompagnato da un frutto. In alternativa si può optare per fette biscottate integrali con marmellata, latte o un succo di frutta senza zucchero. Importanti sono gli spuntini sia al mattino che nel pomeriggio per non arrivare a tavola affamati. Si deve puntare su frutti di stagione o su uno yogurt bianco magro.

Infine sia il pranzo che la cena devono essere poveri di carboidrati e di condimenti. Piatto di pasta, di riso integrale, carne bianca e pesce devono essere presenti a tavola. Le verdure devono essere sia cotte che crude e conditi senza andare oltre tre cucchiaini di olio d’oliva. Ovviamente ci deve essere poco sale.