Vedi solo 3 LIBRI? Stai messo malissimo | Dimostra di non essere una schiappa e risolvi questo TEST: la figuraccia è dietro l’angolo

Questo test è in grado di mettere in difficoltà anche i più bravi. Andiamo a scoprire cosa bisogna individuare all’interno dell’immagine.

Quante volte capita di mettere in dubbio le tue abilità cognitive davanti a un problema irrisolvibile? C’è chi getta la spugna subito e chi si rimbocca le maniche per superare dei limiti evidenti.

Sono proprio queste persone che si metteranno alla prova andando alla ricerca di tutto ciò che può fare al caso loro. In questo caso sul web è possibile trovare un qualcosa che possa permettere di potenziare il proprio quoziente intellettivo.

Uno dei consigli da seguire è quello di attivare il pensiero divergente, ovvero quello che permette di arrivare a una soluzione avendo una serie di alternative a disposizione.

In alcuni casi, tuttavia, basta semplicemente avere la giusta predisposizione nell’osservare delle immagini. La risposta è unica, quindi sì è maggiormente agevolati. Ecco un test che sta facendo impazzire coloro che cliccano spesso sul sito www.tech.everyeye.it.

Non farti ingannare dalle apparenze. Vai oltre!

Anche se sei invitato a focalizzare la tua attenzione sui libri, devi sapere che potrebbe trattarsi di un inganno. Se osservi i libri dirai che non sono 3, ma decisamente di più. Devi sapere che in realtà si tratta di un dato che ha lo scopo di depistarti.

L’attenzione gioca un ruolo fondamentale, in quanto deve cogliere ogni minimo dettaglio prima di arrivare a delle conclusioni. Del resto si sa che la fretta non è un buon alleato e se c’è in atto una sfida con un amico, tenendo conto di pochi secondi, l’errore può essere dietro l’angolo. Vuoi un indizio? Soffermati su un libro in particolare.

Presta attenzione a uno dei libri dell’immagine

In primo piano compare un libro e un vaso con dei fiori. C’è anche una tazza con all’interno del caffè o una tisana al cacao. Poco importa questo dettaglio, dato che devi guardare attentamente il libro. A primo impatto potresti non notare nulla, però se ci fai caso in realtà c’è un’anomalia. Il libro con la copertina azzurra ha un segnalibro di una tonalità più scura. Il proprietario sarà arrivato a metà lettura, quindi arriverà al termine in pochi giorni.

Tralasciando questo, leggi la scritta “How to train your mind”. Se hai familiarità con l’inglese saprai sicuramente la traduzione, però andiamo oltre. La scritta è riportata sul lato sbagliato del libro. In effetti dovrebbe essere presente dall’altra parte. Se hai impiegato tempo o non sei riuscito da solo nell’impresa non devi scoraggiarti. Basta semplicemente allenare costantemente la tua mente.