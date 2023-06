Valter Mainetti, a Roma le due Rolls Royce vincitrici al “Reb ‘23”

Sono due le storiche Rolls Royce premiate all’edizione ‘23 del “Roma Eternal Beauties – The Reb Concours”. L’annuale appuntamento delle più belle vetture d’epoca, organizzato dall’Aci Storico, si è svolto nell’incantevole scenario di Villa Alberico, all’interno del parco archeologico dell’Appia Antica, con una giuria di noti professionisti ed esponenti del mondo spettacolo e del giornalismo che hanno scelto ciascuno l’auto da premiare.

Così la monumentale Phantom I appartenuta alla famiglia di Winston Churchill del 1929 è stata scelta dalla scenografa tre volte premio Oscar, Francesca Lo Schiavo, quale vincitrice della categoria “Anteguerra”. Mentre la mitica Phantom III del ’37, gemella della protagonista del film Agente 007 missione Goldfinger, è stata giudicata l’auto storica “Più televisiva”, dal giornalista Paolo Liguori.

Entrambe le auto, scelte da Valter Mainetti, hanno avuto negli anni ‘20 e ‘40 importanti proprietari, anche di nobile lignaggio, appartengono oggi a Sorgente Brand UK. Due anni fa un’altra auto la Lancia Epsilon del 1912 ha vinto il premio sport del Reb.

In particolare, la Phantom III, Barker Limousine, l’ultima vettura fabbricata dalla Rolls-Royce prima della sospensione della produzione dovuta alla seconda guerra mondiale, monta un motore V12 e ne furono prodotte 727 unità. L’esemplare premiato al Reb ’23, fu acquistato la prima volta nel 1937 da Edward Arthur Wigan, un allevatore della Contea d’Inghilterra, Hampshire, noto per aver poi abitato nella dimora di Lady Augusta Sophia Anne Pierrepoint, nuora del duca di Welligton. Dopo aver avuto altri cinque proprietari, è tutt’ora solida, con le portiere che si chiudono con un buon “tonfo”, motore ben marciante e senza surriscaldamento, grazie al nucleo del radiatore nuovo. Esteticamente è molto elegante e piacevolmente originale per il colore giallo della carrozzeria e gli interni neri e blu scuro.

