Vai nel Lazio e scopri che c’è la LONDRA DI ROMA | Le aree industriali e i magazzini sono uguali, fatichi a distinguerli

Una delle cittadine più conosciute della Capitale non vanta il celebre Big Ben, ma tanti altri monumenti di simile importanza.

La sua fama la precede. Del resto, rappresenta uno dei comuni più famosi di Roma e non solo. Infatti la notorietà che ha acquisito nel corso degli anni le ha permesso di essere una delle mete preferite dai turisti ogniqualvolta giungono nei pressi della suddetta città metropolitana.

Nonostante abbia poco più di 50 mila abitanti, il paese presenta una forte anima marinara e commerciale, a tal punto da essere rinominata la Londra di Roma. Grazie alla posizione geografica vantaggiosa per i traffici marittimi, nel corso degli ultimi decenni Civitavecchia è riuscita ad affermarsi come scalo marittimo a livello internazionale.

Non a caso oggigiorno rappresenta il primo porto italiano per traffico croceristico, e il secondo in Europa dopo quello di Barcellona. Ma oltre alle attività di mare, che costituiscono una buona fetta delle entrate, questo splendido luogo è ricco di storia ed arte.

Le origini di Civitavecchia

Civitavecchia nasce da un insediamento etrusco ed era conosciuta a quel tempo con il nome di Centum Cellae, il cui significato però è ancora incerto. C’è chi crede sia un riferimento alle insenature costiere, altri invece sostengono che sia legato alle stanze della Villa di Traiano.

Infatti, fu proprio il suddetto imperatore ad ordinare la costruzione del porto ospitato ancora oggi dalla celebre città romana, come alternativa a quello di Ostia. Nell’800 la città venne rasa al suolo a seguito dell’invasione dei Saraceni, ma venne poi ricostruita con un nuovo appellativo, Civita Vetula (Città Vecchia).

Attrazioni storico-artistiche di grande vanto

Oltre allo storico porto, dove si trova il Forte Michelangelo, una delle strutture architettoniche più rilevanti del Lazio, Civitavecchia ospita una serie di importanti luoghi di interesse storici e culturali. Degno di nota è il centro storico, composto da Piazza Leandra, dove è situata la Chiesa della Stella.

Poco distante c’è Piazza Saffi, dove è possibile vedere i resti delle antiche mura della città. Uno dei luoghi più suggestivi è indubbiamente la Frasca, ovvero una spiaggia creata con l’erosione del mare ed è ora caratterizzata da piccole insenature e baie. Da includere anche la Cattedrale di Civitavecchia, dedicata a San Francesco d’Assisi.