Scoperto alle porte di Roma il PAESE DEI MIRACOLI | Ciò che desideri si avvera sul serio, basta crederci

Una città laziale in provincia di Viterbo è conosciuta non solo per il suo fascino ma anche per essere stata la sede del Miracolo Eucaristico.

C’è un piccolo comune situato al confine tra il Lazio e la Toscana, che ha conquistato l’appellativo di Paese di Miracoli, e per una ragione ben precisa. Nulla togliere ovviamente ai suggestivi monumenti di natura storica-culturale presenti nel luogo, ma la sua storia vanta qualcosa di unico e memorabile.

Nello specifico si parla di Bolsena, un nome famigliare a moltissimi italiani, ma pochi sono a conoscenza di quanto accaduto intorno al tredicesimo secolo. Le origini di questo borgo però risalgono al III secolo, quando giunsero sul posto gli abitanti di un’antica città etrusca, Velzna, a seguito della sua distruzione.

Oggigiorno questo spaccato naturale viterbese si affaccia sull’omonimo lago, formatosi circa 300 mila anni fa a causa del collasso di alcuni vulcani appartenenti ai monti Vilsini. Nonostante l’affascinante storia, è stato il Miracolo Eucaristico a portare Bolsena alla notorietà.

Il Miracolo Eucaristico del tredicesimo secolo

Secondo la tradizione, nel 1263 giunse a Bolsena, presso la Basilica di Santa Cristina, un sacerdote chiamato Pietro da Praga. A quel tempo erano presenti diverse controversie teologiche riguardanti la reale presenza del corpo di Cristo nell’Ostia Sacra. Ecco perché si recò a Roma per pregare sulla tomba di San Pietro. Dopo un lungo pellegrinaggio dunque l’uomo arrivò nella Basilica chiedendo ospitalità per la notte.

Come ringraziamento, il giorno successivo chiese di celebrare la messa. Durante la consacrazione dell’Ostia però, accadde l’impensabile ai suoi occhi. Quest’ultima si tramutò in carne dalla quale fuoriusciva del sangue. Cercò subito di nascondere ai presenti l’avvenimento e alla fine della messa avvolse tutto in un panno di lino, che però si macchiò subito di sangue, facendo cadere anche alcune gocce a terra, tradendo così la segretezza di quanto accaduto. Dall’anno successivo dunque il Papa Urbano IV decretò la celebrazione ufficiale della Festa del Corpo del Signore.

Bolsena, una città impregnata nell’arte e nella cultura

Oltre alla Basilica di Santa Cristina, Bolsena ospita altre sedi di culto degne di nota, tra cui la Chiesa Medievale, caratterizzati da un’architettura rinascimentale. Importanti sono anche gli edifici presenti nel centro storico, come il Palazzo Monadeschi della Cervara, dove è situato relitto bellico risalente alla seconda guerra mondiale.

Poco distante è presente il Palazzo del Drago, realizzato nel sedicesimo secolo e uno dei meglio conservati di questo periodo storico. Memorabile è anche la Fontana di San Rocco, la cui acqua che sgorga, secondo gli abitanti, è miracolosa, ragion per cui ogni anno viene celebrata una messa in cui la si benedice.