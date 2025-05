VACANZE CANCELLATE – Già annullati 8.000 soggiorni: attenzione alla mail dopo la conferma dell’albergo | Questo errore ti costa le ferie

Hai prenotato una vacanza? Devi stare attento se ricevi un messaggio sospetto perché potresti perdere i soldi. Ecco cosa occorre sapere per evitare il peggio.

Quando il datore di lavoro comunica i giorni di ferie, i dipendenti possono sedersi a tavolino e organizzare un’ipotetica vacanza. Prima di tutto bisogna capire qual è il budget che si è disposti a spendere e poi scegliere una meta turistica in base alle proprie esigenze.

Qualcuno si rivolge a un’agenzia di viaggio per avere la certezza di puntare al meglio mentre altri decidono di fare tutto da soli contando sulle proprie forze. In questo caso si passa molto tempo davanti allo schermo di un pc con la consapevolezza che potrebbero esserci degli imprevisti durante il soggiorno.

In questo caso si deve mettere in conto che il posto potrebbe riservare delle sorprese. Purtroppo c’è chi vive spiacevole situazioni ancor prima di prendere un aereo. Questo accade nel momento in cui ci si affida a persone sbagliate, soprattutto se non si ha un contatto visivo.

Oggigiorno affidarsi a Internet è diventata una consuetudine, ma c’è chi a occhi chiusi fa delle determinate operazioni per poi pentirsene amaramente. Infatti spesso è troppo tardi quando il malcapitato di turno si rende conto di essere stato vittima di una truffa.

Addio vacanze? La verità sta spiazzando gli italiani

Sul sito money.it è stata riportata una notizia che sta allarmando coloro che hanno organizzato una vacanza per quest’estate. Questo è il mese in cui le persone pensano a come trascorrere le meritate ferie con lo scopo di risparmiare dei soldi. In effetti chi può partire a luglio sicuramente spenderà meno rispetto a quelli che possono optare solo per agosto.

L’idea di risparmiare alletta chiunque, però c’è da precisare che fare le cose in modo precipitoso potrebbe riservare delle spiacevoli sorprese. Questo accade perché nel mondo del web perché dietro uno schermo si attivano degli hacker e dei truffatori informatici che vanno alla ricerca di vittime a cui rubare sia denaro che dati sensibili. Stavolta hanno pensato bene di puntare sulla questione delle vacanze.

Ecco qual è la tattica dei truffatori

Noto è il fenomeno del phishing che consiste nell’inviare un sms o un’email dove si chiede di cliccare su un link. In questo caso la persona è indotta a cliccare per avere maggiori informazioni sulla vacanza prenotata. Così facendo dà a sua insaputa delle informazioni personali al truffatore.

Per evitare raggiri si dovrebbe in primis contattare l’albergo e avere conferme sulla modalità di pagamento. Poi è importante ricordare che i siti di prenotazione non richiedono doppio pagamento. Nel caso in cui il pagamento è già avvenuto, sarà necessario contattare la banca per bloccare il conto e avvertire prontamente la Polizia Postale.