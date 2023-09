Usa, Biden precipita nei sondaggi: in duello con Trump perderebbe per 9 punti

(Adnkronos) – Continua a peggiorare la posizione di Joe Biden nei sondaggi, che indicano come, in un ipotetico nuovo duello nel novembre 2024, Donald Trump batterebbe il presidente con il 51% contro il 42%. Il sondaggio di Abc-Washington Post registra infatti come i numeri dell'ex presidente siano migliorati negli ultimi mesi, mentre quelli del presidente vanno sempre peggio, e non è solo la questione dell'età a preoccupare gli elettori che bocciano Biden anche per il modo in cui gestisce l'economia e l'immigrazione. Il tasso di popolarità di Biden è sceso al 37%, contro il 56% che disapprova il suo operato, e scende ancora al 30% se si guarda solo all'economia, e addirittura al 23% per la gestione dell'immigrazione. E' altissima la percentuale, il 74%, degli americani che credono che Biden sia troppo vecchio per un secondo mandato, 6 punti in più rispetto a maggio. Opinione che nutre anche il 50% per quanto riguarda l'età di Trump che in ogni caso sta vedendo salire la sua popolarità: se quando ha lasciato, riluttante, la Casa Bianca nel 2021 solo il 38% approvava il suo operato, ora il 48% degli americani ritengono che abbia fatto bene come presidente, la percentuale più alta registrata nei suoi 4 anni di mandato. Tornando a Biden, continua a crescere, al 62%, il numero degli elettori democratici che vorrebbero un altro candidato nel 2024, ma gli stessi non sembrano avere un'opinione certa su chi possa essere. Per l'8% dovrebbe essere la vice presidente Kamala Harris, per un altro 8% Bernie Sanders e per un 7% Robert F. Kennedy Jr., il nipote di Jfk attivista novax che si è candidato alle primarie democratiche giocando sul nome della famiglia dem più famosa d'America. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

