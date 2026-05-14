Torniamo ad affrontare una vexata quaestio come la diatriba relativa alle controverse (eufemismo) Presidenziali Usa 2020. O meglio, ai democratici brogli che ormai può non vedere solamente chi ha le fette di salame sugli occhi. Perché in merito continuano a moltiplicarsi gli indizi, quando non autentiche prove e ammissioni – anche col contributo di una nostra “nuova conoscenza”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Frode elettorale alle Presidenziali di Usa 2020 (immagine dall’account X – ex Twitter – di Mario Nawfal)

Usa 2020 e frode

Si tratta del Southern Poverty Law Centre, l’organizzazione antidiscriminazioni colta ad alimentare un’evidentemente redditizia emergenza razzismo finanziando movimenti come il Ku Klux Klan. E che sei anni fa, come campeggia ancora sul suo sito, foraggiò l’acquisto di urne per il voto postale aggiuntive nella contea di Fulton, in Georgia. 👀 Woah.



In 2020, SPLC provided funds to FULTON COUNTY to assist in the purchase of additional absentee drop boxes…” and “spent nearly $3 million in the Georgia general and runoff elections…”



It’s all starting to come together now.



Info found from their own website 👇 pic.twitter.com/rWZpXuyxyE — Ally (@AllyJKiss) April 24, 2026

Un dato significativo, intanto perché l’SPLC è sovvenzionato primariamente dal Partito Democratico. Ma soprattutto perché, ricorda The Federalist, il distretto in questione, per bocca dei suoi funzionari, ha confessato di aver conteggiato in quell’occasione circa 315.000 suffragi certificati illegalmente. Il tutto in uno Stato in cui, allora, Sleepy Joe Biden “prevalse” sull’inquilino della Casa Bianca Donald Trump per neanche 12.000 preferenze. Massive voting fraud uncovered https://t.co/juA2oaFLaL — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2025

Il “voto” che si addice al Partito Democratico

Poi c’è il caso del Minnesota, già nella bufera per lo scandalo dei sussidi federali elargiti ai centri per l’infanzia della comunità somala, rivelatisi tuttavia inesistenti. E dove i locali deputati dem, come rileva AMG News, recentemente hanno respinto all’unanimità la proposta repubblicana di cancellare le persone morte dalle liste elettorali. Minnesota House Democrats just voted UNANIMOUSLY against Amendment A11 — a simple requirement to fully remove deceased voters from the statewide voter registration system.

Result: 67-67 TIE. Amendment fails.

Dead people stay in the database.

How is this not election integrity… pic.twitter.com/ZLgQqKt7jR — CURE (@CUREpolicy) May 7, 2026