I brogli pro-Biden

Usa 2020 e frode, il voto che si addice al Partito Democratico

In Georgia, dove furono conteggiati 315.000 suffragi irregolari, l’SPLC finanziò l’acquisto di urne per il voto postale: e in Minnesota l’Asinello boccia l’esclusione dei morti dalle liste elettorali
Di Mirko Ciminiello
Frode elettorale alle Presidenziali di Usa 2020
Frode elettorale alle Presidenziali di Usa 2020 (immagine dall’account X - ex Twitter - di Mario Nawfal)

Torniamo ad affrontare una vexata quaestio come la diatriba relativa alle controverse (eufemismo) Presidenziali Usa 2020. O meglio, ai democratici brogli che ormai può non vedere solamente chi ha le fette di salame sugli occhi. Perché in merito continuano a moltiplicarsi gli indizi, quando non autentiche prove e ammissioni – anche col contributo di una nostra “nuova conoscenza”.

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Frode elettorale alle Presidenziali di Usa 2020
Frode elettorale alle Presidenziali di Usa 2020 (immagine dall’account X – ex Twitter – di Mario Nawfal)

Usa 2020 e frode

Si tratta del Southern Poverty Law Centre, l’organizzazione antidiscriminazioni colta ad alimentare un’evidentemente redditizia emergenza razzismo finanziando movimenti come il Ku Klux Klan. E che sei anni fa, come campeggia ancora sul suo sito, foraggiò l’acquisto di urne per il voto postale aggiuntive nella contea di Fulton, in Georgia.

Un dato significativo, intanto perché l’SPLC è sovvenzionato primariamente dal Partito Democratico. Ma soprattutto perché, ricorda The Federalist, il distretto in questione, per bocca dei suoi funzionari, ha confessato di aver conteggiato in quell’occasione circa 315.000 suffragi certificati illegalmente. Il tutto in uno Stato in cui, allora, Sleepy Joe Biden prevalse” sull’inquilino della Casa Bianca Donald Trump per neanche 12.000 preferenze.

Il “voto” che si addice al Partito Democratico

Poi c’è il caso del Minnesota, già nella bufera per lo scandalo dei sussidi federali elargiti ai centri per l’infanzia della comunità somala, rivelatisi tuttavia inesistenti. E dove i locali deputati dem, come rileva AMG News, recentemente hanno respinto all’unanimità la proposta repubblicana di cancellare le persone morte dalle liste elettorali.

Una spiegazione ufficiosa è che i defunti, pur restando nel sistema, sono esclusi dai registri dell’elettorato attivo, ma allora perché non rimuoverli del tutto? Se lo sono chiesti in tanti sui social, dove non a caso è diventata virale la domanda: “Quanto più ovvio possono renderlo?” A quanto pare, Usa 2020 e… frode è il “voto” che si addice alla formazione dell’Asinello.

Donald Trump
Donald Trump (immagine dalla sua pagina Facebook)
Presidenziali Usa, Joe Biden irritato
Joe Biden (© Gage Skidmore / Wikimedia Commons)
Sede dell’SPLC a Montgomery, Usa
Sede dell’SPLC a Montgomery, Usa (© Nameofuser25 / Wikimedia Commons)
Indagini sui centri per l’infanzia della comunità somala in Minnesota
Indagini sui centri per l’infanzia della comunità somala in Minnesota (immagine dalla pagina Facebook di News 4 San Antonio)
Logo del Partito Democratico Usa. Trump-Biden, Presidenziali Usa 2020
Logo del Partito Democratico Usa (© Steven Braeger / Wikimedia Commons)
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